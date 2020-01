‘신생종합격투기 단체’ ZEUS FC, 11일 대망의 서울 첫 대회

제우스 fc 3회 대회 메인포스터. 사진제공|ZFC





ZFC는 이번 대회가 3회째다. 앞서 두 번의 대회는 충주와 청주에서 열렸는데, 지방에서 대회가 열렸음에도 많은 관객이 찾아 신생단체의 ‘깜짝 파워’를 보였다.



ZFC를 세운 전용재 대표(41)는 김미파이브(G5) 출신의 1세대 파이터다. 후배들에게 뛸 수 있는 무대를 열어주고, 국내종합격투기 대중화에 기여하기 위해 지난해 단체를 세웠다.







2020년, 정다율 볶음짬뽕을 메인스폰서로 맞이해 “대회 개최마다 발전하는 모습을 보여주겠다”는 팬들과의 약속을 몸소 실천하고 있다.



관련기사 주진모 카톡 해킹 내용보니…보기 불편하네

유산슬 정산, 얼마나 받나? (ft.멘붕)

“성형했냐” 생방송 중에 女 MC 엉덩이 만진 개그맨

유재석 카드값 “한달에…” 상상도 못한 금액

JK김동욱, ‘미스터트롯’ 삼식이? “순위 조작 의심” 관련기사 3건 더보기

ZFC는 선수들에게 파이트머니와 함께 보너스도 이번대회부터 크게 지급한다. 퍼포먼스에 따른 보너스 지급이 있는데, 화려한 경기를 할수록 선수가 챙길 수 있는 보너지는 많아진다.



챔피언을 만들기 위한 계획도 내부적으로 수립했다. 단순히 한 경기로는 선수들에게 동기부여가 되기 힘들기 때문에, 좋은 경기력을 가지고 있는 선수들이 꾸준히 챔피언을 목표로 훈련에 임할 수 있게 길을 열어주려 하고 있다. 종합격투기 유망주들에게 꿈의 무대로 불리는 ‘정다율 볶음짬뽕’ ZEUS FC(이하 ZFC)가 11일 KBS 아레나 홀(구 88체육관)에서 첫 서울 대회를 개최한다.ZFC는 이번 대회가 3회째다. 앞서 두 번의 대회는 충주와 청주에서 열렸는데, 지방에서 대회가 열렸음에도 많은 관객이 찾아 신생단체의 ‘깜짝 파워’를 보였다.ZFC를 세운 전용재 대표(41)는 김미파이브(G5) 출신의 1세대 파이터다. 후배들에게 뛸 수 있는 무대를 열어주고, 국내종합격투기 대중화에 기여하기 위해 지난해 단체를 세웠다.2020년, 정다율 볶음짬뽕을 메인스폰서로 맞이해 “대회 개최마다 발전하는 모습을 보여주겠다”는 팬들과의 약속을 몸소 실천하고 있다.ZFC는 선수들에게 파이트머니와 함께 보너스도 이번대회부터 크게 지급한다. 퍼포먼스에 따른 보너스 지급이 있는데, 화려한 경기를 할수록 선수가 챙길 수 있는 보너지는 많아진다.챔피언을 만들기 위한 계획도 내부적으로 수립했다. 단순히 한 경기로는 선수들에게 동기부여가 되기 힘들기 때문에, 좋은 경기력을 가지고 있는 선수들이 꾸준히 챔피언을 목표로 훈련에 임할 수 있게 길을 열어주려 하고 있다.





● 확정대진





● 언더카드





[페더급]신재영 VS 김동환





ZFC는 “ZFC 3회 대회를 시작으로 더욱 더 발전된 모습을 보일 것”이라는 말로 대회를 앞둔 준비 각오를 밝혔다. 본 대회는 서울 KBS 아레나홀에서 11일에 열린다. SPOTV+와 네이버TV, 아프리카TV를 통해 오후 5시부터 방송된다.[메인카드][밴텀급] 이창호 VS 황성주[밴텀급] 박은석 VS 이민주[페더급] 최강주 VS 이준오[라이트급] 박종헌 VS 샤크[밴텀급] 윤진수 VS 최한길[밴텀급]홍종태 VS 남인철[라이트급]김용희 VS 김종백[페더급]박시원 VS 황도윤[밴텀급]박균태 VS 이수철[라이트급]NOROV AZIZBEK VS 김동수[웰터급]김상욱 VS 김석민장은상 기자 award@donga.com