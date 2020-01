트럼프 “지금까진 Good!…우린 세계 최강 군사력” 이란 미사일 공격 후 트윗

오늘의 핫이슈

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 이라크 미군기지에 미사일 공격을 가한 8일(한국시간) "모두 괜찮다!"(All is well!)고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터에 이같이 적으며 "사상자 및 피해 규모를 파악 중이다"고 밝혔다.이어 "지금까지는 매우 좋다"(So far, so good!)며 "단연코! 우리는 세계에서 가장 강력하고 잘 무장된 군대를 가지고 있다"고 강조했다.트럼프 대통령은 내일 아침 이와 관련한 공식 성명을 발표할 것이라고 전했다.이란은 이날 오전 이라크 미군 기지에 지대지(surface-to-surface) 미사일을 발사했다. 미군이 이란군 실세인 가셈 솔레이마니 이란 혁명수비대(IRGC) 쿠드스군 사령관을 드론 공격으로 사살한 데 따른 보복이다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com