해리스 美대사 “한국, 호르무즈 파병 희망”

문재인 대통령이 신년사를 통해 남북 관계 개선 의지를 강조한 7일 해리 해리스 주한 미국대사(사진)가 한국의 이런 노력이 미국과의 긴밀한 협의 아래 이뤄져야 한다고 했다.해리스 대사는 7일 한 언론과의 인터뷰에서 "남북 관계의 성공이나 진전과 더불어 비핵화를 향한 진전을 보길 원한다. 그것이 중요한 조건"이라고 말했다. 또 "(문 대통령이 언급한) 그런 조치들은 미국과의 협의하에 이뤄져야 한다(should be done in consultation). 우리는 동맹으로서 긴밀히 함께 일해야 한다"고도 했다. 특히 남북 철도·도로 연결 관련 제재 완화 등이 담긴 중국과 러시아의 대북 제재 완화 안은 시기상조라고 선을 그었다.최근 미국과 이란의 갈등으로 긴장이 고조된 호르무즈 해협에의 파병에 대해선 "한국도 중동에서 많은 에너지 자원을 얻고 있다. 나는 한국이 그곳에 병력을 보내길 희망한다. 한국이 제공하는 지원은 어떤 수준이든 환영한다"고 했다.중국의 반발을 낳고 있는 미국의 중거리 미사일 아시아 배치 계획과 관련해서는 "우리는 지금 막 중거리핵전력조약(INF)에서 탈퇴하고 지금 어떤 무기를 개발할지 고려하고 있는 단계이기 때문에 한국이 됐든 다른 나라가 됐든 미사일 배치를 이야기하는 것은 시기상조"라며 일단 선을 그었다.