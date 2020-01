음악공연과 책, 계절이 만나는 ‘재즈라이프 캠프’

북 콘서트는 독특하게도 책과 LP레코드 콘서트 형식으로 진행된다.선정도서는 재즈삼바 명곡 ‘The Girl from Ipanema’의 주인공이자 재즈색소폰의 거장 스탄 게츠(Stan Getz)의 평전 ‘Nobody Else But Me’이다.