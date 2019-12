2020 최고의 차는? 한국자동차전문기자협회 ‘올해의 차 선발 과정 시작

2019년 국내에 출시된 모든 양산차(국산 및 수입차) 중 최고의 차를 뽑는 (사)한국자동차전문기자협회 ‘2020 올해의 차’ 선발 과정이 30일 시작됐다. 1월 7일 파주 실차테스트를 거쳐 최종 1대를 ‘올해의 차’로 뽑는다. 시상식은 1월 21일 프레스센터에서 진행될 예정이다. 사진제공|(사)한국자동차전문기자협회

2019년 국내에 출시된 모든 양산차(국산 및 수입차 58종) 중 최고의 차를 뽑는 ‘2020 올해의 차’ 선발 과정이 30일 시작됐다.





사단법인 한국자동차전문기자협회(회장 하영선, Automobile Writers’ Association of Korea, AWAK) 회원들이 선정하는 ‘2020 올해의 차(Car of the Year)’ 후보 11대와 각 부문별 후보 12대가 1차 관문을 통과했다.



● 올해의 차 후보 11대 선정

















‘올해의 디자인’ 후보는 뉴 8시리즈(BMW), 신형 K5(기아차), DS3 크로스백(DS 오토모빌) 이다. 올해의 퍼포먼스’ 후보는 뉴 8시리즈(BMW), 우루스(람보르기니), AMG GT 4도어 쿠페(메르세데스-벤츠 AMG)다. ‘올해의 SUV’ 후보는 뉴 X7(BMW), 셀토스(기아차), 우루스(람보르기니)다. ‘올해의 친환경’ 후보는 모델3(테슬라), I-PACE(재규어), 530e(BMW)가 차지했다.





(사)한국자동차전문기자협회는 새해 1월 7일 파주 헤이리에서 ‘2020 올해의 차’ 후보 11대를 한 자리에 모아 실차테스트를 하고 최종적으로 1대를 ‘올해의 차’로 뽑을 예정이다. 올해의 차 시상식은 1월 21일 프레스센터에서 진행된다.





(사)한국자동차전문기자협회는 2013년 기아자동차 ‘K9’-렉서스 ‘뉴 ES‘, 2014년 메르세데스-벤츠 ‘S클래스’, 2015년 인피니티 ‘Q50’, 2016년 현대자동차 ‘아반떼’, 2017년 르노삼성자동차 ‘SM6’, 2018년 기아자동차 ‘스팅어’, 2019년 현대자동차 ‘팰리세이드’를 ‘올해의 차’로 뽑은 바 있다. 부문별 올해의 차는 ‘올해의 디자인’ ‘올해의 퍼포먼스’ ‘올해의 SUV’ ‘올해의 친환경’ 등 4개 부문으로 나뉘어진다. (사)한국자동차전문기자협회 소속 회원들이 각 부문별 3대씩의 후보를 추천했으며, 가장 많은 표를 얻은 후보 3대씩을 선정했다.‘올해의 디자인’ 후보는 뉴 8시리즈(BMW), 신형 K5(기아차), DS3 크로스백(DS 오토모빌) 이다. 올해의 퍼포먼스’ 후보는 뉴 8시리즈(BMW), 우루스(람보르기니), AMG GT 4도어 쿠페(메르세데스-벤츠 AMG)다. ‘올해의 SUV’ 후보는 뉴 X7(BMW), 셀토스(기아차), 우루스(람보르기니)다. ‘올해의 친환경’ 후보는 모델3(테슬라), I-PACE(재규어), 530e(BMW)가 차지했다.(사)한국자동차전문기자협회는 새해 1월 7일 파주 헤이리에서 ‘2020 올해의 차’ 후보 11대를 한 자리에 모아 실차테스트를 하고 최종적으로 1대를 ‘올해의 차’로 뽑을 예정이다. 올해의 차 시상식은 1월 21일 프레스센터에서 진행된다.(사)한국자동차전문기자협회는 2013년 기아자동차 ‘K9’-렉서스 ‘뉴 ES‘, 2014년 메르세데스-벤츠 ‘S클래스’, 2015년 인피니티 ‘Q50’, 2016년 현대자동차 ‘아반떼’, 2017년 르노삼성자동차 ‘SM6’, 2018년 기아자동차 ‘스팅어’, 2019년 현대자동차 ‘팰리세이드’를 ‘올해의 차’로 뽑은 바 있다.





‘2020 올해의 차’ 후보는 뉴 8시리즈(BMW), 더 뉴 그랜저(현대차), 더 뉴 A6(아우디), 더 뉴 S60(볼보차), 셀토스(기아차), 신형 쏘나타(현대차), 신형 K5(기아차), 코란도(쌍용차), 콜로라도(쉐보레), I-PACE(재규어), QM6 LPe(르노삼성) 이다.(가나다, ABC, 아라비아 숫자 순).원성열 기자 sereno@donga.com