맥켄월드그룹(McCann Wordgroup)의 브랜드 마케팅 에이전시인 모멘텀 월드와이드 (Momentum Worldwide)는 소외된 이웃을 돕기 위한 일일 팝업 카페를 최근 열었다. 핸드드립 커피와 쿠키를 판매한 수익금을 한국씨니어연합 동작재가노인지원센터에 기부해 독거 노인을 위한 쌀과 난방비를 지원한다.모멘텀 월드와이드는 세계 25개국에 40여개 사무소를 두었으며 Be One, Grow, Have Fun, Do Great Work, Give Back 등 다섯 가지 핵심가치를 실천하고 있다. 세계적인 브랜드들과 함께 일하면서 강력한 브랜드 경험을 제공하고 있다.