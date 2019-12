BTS→레드벨벳까지, 2019 가요대전 다채로운 무대로 풍성함 가득

SBS ‘2019 가요대전’ © 뉴스1

이날 ’2019 SBS 가요대전‘은 방탄소년단을 비롯해 트와이스, 레드벨벳, GOT7, 마마무, 세븐틴, 뉴이스트, AOA, 몬스타엑스, 에이핑크, 여자친구, 아스트로, 스트레이키즈, 청하, 오마이걸, NCT DREAM, NCT127, ITZY, 엔플라잉, 투모로우바이투게더 등이 출연해 역대급 라인업을 자랑했다.





‘2019 가요대전’이 화려한 막을 열었다.25일 오후 5시 50분 서울 고척돔에서 개최된 ‘2019 SBS 가요대전’에서는 ‘터치’(TOUCH)를 키워드로 다양한 무대들이 공개됐다.방탄소년단이 크리스마스 캐럴 에디션 무대로 1부의 화려한 오프닝을 장식했다. 방탄소년단은 ‘Oh Holy Night’을 시작으로 ‘Jingle Bell Rock’, ‘Santa Claus Is Coming To Town’, ‘Feliz Navidad’, ‘고요한 밤 거룩한 밤’까지 선보이며 한 편의 뮤지컬을 연상하게 했다.방탄소년단의 무대를 끝으로 MC 전현무와 설현이 ‘2019 SBS 가요대전’의 시작을 알렸다.2019 파워 루키 투모로우바이투게더와 ITZY가 무대에 올랐다. 투모로우바이투게더는 방탄소년단의 ‘상남자’, ITZY는 트와이스의 ‘TT’ 커버 무대로 분위기를 돋우었다.NCT DREAM의 재민, 천러, 지성과 스트레이 키즈의 현진, 필릭스, 승민이 ‘볼터치 보이즈’로 뭉쳤다. 볼터치 보이즈는 언타이틀의 ‘책임져’를 재해석한 신선한 무대로 이목을 집중시켰다.‘Don’t Touch‘를 콘셉트로 청하와 마마무의 화사, 뉴이스트의 JR과 갓세븐의 잭슨, AOA의 설현과 트와이스의 쯔위가 짝을 이뤄 6인 3색의 특별한 컬래버 무대를 공개했다. 화사와 청하는 ’Mi Gente‘ JR과 잭슨은 ’Done For Me‘ 설현과 쯔위 ’Do You?‘로 강렬한 퍼포먼스를 선보였다.1부의 마지막은 ’Touched‘를 주제로 신승훈이 등장해 반가움을 더했다. 신승훈은 기타리스트 적재, 세븐틴 승관·도겸과 함께 감미로운 컬래버 무대로 감동을 자아냈다.1부에서는 이외에도 스트레이 키즈, 아스트로, 청하, 엔플라잉, NCT DREAM, NCT 127, 몬스타 엑스, 오마이걸, 여자친구의 다양한 무대가 공개됐다.2부의 시작은 ’Dream Touch‘를 주제로 영화 속 OST 무대가 펼쳐졌다. 오마이걸 승희는 뮬란 OST ’Reflection‘, 여자친구 은하는 인어공주 OST ’Part of Your World‘, 마마무 솔라는 겨울왕국 OST ’Let It Go‘를 열창했다. 이어 승희, 은하, 솔라는 겨울왕국 2의 OST ’Into the Unknown‘을 함께 부르며 동화 같은 무대를 뽐냈다.이어 에이핑크가 화려한 인트로와 함께 ’%%‘(응응) 무대를 선보였다. AOA는 ’날 보러 와요‘로 카리스마 넘치는 퍼포먼스로 관객을 사로잡았다. 뉴이스트는 물오른 비주얼과 함께 ’BET BET‘, ’BASS‘로 강렬한 무대를 연속해서 이어가며 섹시함을 더했다.다음으로 퍼포먼스 장인들의 등장이 이어졌다. 먼저 마마무는 뱀파이어를 연상하게 하는 복장으로 ’고고베베‘와 ’HIP‘ 무대를 선보였다. 이어 세븐틴은 ’Home‘, ’Snap Shoot‘ 무대로 감성과 유쾌함 모두를 뽐냈다. 갓세븐은 ’ECLIPSE‘의 리믹스 버전과 ’PAGE‘로 열정적인 무대를 선사했다.3부의 시작은 레드벨벳의 신곡 ’Psycho‘ 무대로 시작됐다. 이날 웬디가 리허설 중 부상을 당하면서 다른 컬래버 무대에 함께 하지 못해 사전 녹화된 ’Psycho‘ 무대만 방송을 통해 공개됐다.이어 트와이스가 색다른 버전의 ’FANCY‘와 ’YES or YES+Dance The Night Away‘ 매시업 무대, ’Feel Special‘로 다채로운 퍼포먼스를 선보였다.방탄소년단이 다시 한번 등장했다. 방탄소년단은 ’작은 것들을 위한 시‘부터 ’Dionysus‘, ’소우주‘까지 각기 다른 매력을 더한 무대로 관객들을 열광하게 하며 가요대전의 대미를 장식했다.