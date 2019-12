볼턴 “美정부, ‘대북 정책 실패’ 인정해야…북 도발시 매우 이례적 조치 필요”

존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 도널드 트럼프 행정부가 대북 비핵화 협상과 관련해 허세를 부리고 있으며 곧 대북 정책의 실패를 공개적으로 인정해야 한다고 조언했다는 보도가 나왔다.22일(현지시간) 악시오스는 볼턴이 지난주 인터뷰에서 이처럼 밝혔다고 보도했다. 대북 강경파인 볼턴은 지난 9월 경질된 이후 언론 인터뷰에서 트럼프 행정부의 대북 정책이 비핵화를 이끌 수 없다며 날을 세워왔다. 이번 인터뷰에서 그는 직을 내려놓은 이후의 어떤 인터뷰에서보다도 미국의 북한 전략에 대해 큰 우려를 나타냈다고 악시오스는 전했다.북한이 연말 핵이나 대륙간탄도미사일(ICMB) 시험을 재개하리라는 전망이 이어지고 있는 상황이다. 볼턴은 김정은 북한 국무위원장이 이른바 ‘크리스마스 선물’로 표현해온 도발을 감행한다면 백악관이 “매우 이례적인” 조치를 해야 한다고 강조했다.북한에 대해 잘못된 접근법을 취해왔다고 인정해야 한다는 것이다.볼턴은 북한이 미국을 무시한다면 미국은 “노력해왔지만 정책이 실패했다. 우리는 이제 동맹국들과 함께 우리가 용납할 수 없다고 말하면, 실제로 용납하지 않으리라는 걸 증명하겠다(when we say it‘s unacceptable, we’re going to demonstrate we will not accept it)”고 말하길 바란다고 밝혔다.그는 “우리가 어떻게든 북한에 최대 압박을 가하고 있다는 생각은 유감스럽게도 사실이 아니다”라고 단언했다. 그러면서 미 해군이 해상에서 불법으로 이뤄지는 북한을 향한 석유 운송을 저지할 수 있다고 제안했다.아울러 트럼프 행정부가 “수사적인 정책”에 치우쳐 있다고 지적했다.스티븐 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 한미 북핵 수석대표 협의 후 기자회견에서 북한의 도발과 관련해 “한반도가 항구적인 평화 체제를 성취하는 데 전혀 도움이 되지 않는다”고 말한 데 대해서도 평가 절하했다.볼턴은 “(비건은) ‘올해의 절제된 발언 상’이 있다면 명백한 우승자가 될 것”이라고 비꼬았다.트럼프 대통령이 단거리 미사일 발사는 걱정하지 않는다고 말한 점도 비판했다. 볼턴은 “동맹국인 한국과 일본 및 그 지역에 배치된 미군을 향한 잠재적인 위협에 대해 걱정하지 않는다‘고 말한 것이나 마찬가지”라고 밝혔다.[서울=뉴시스]