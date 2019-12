엠와이케이, 이태원 프로스트·글램라운지서 크리스마스 파티 개최

다이닝 엔터테인먼트 업체 엠와이케이(MYK)는 크리스마스를 맞아 오는 24일 매장별 색다른 파티를 진행할 예정이라고 18일 밝혔다.서울 이태원 소재 복합 문화 공간 디스트릭트 1층 프로스트(PROST)와 2층 글램라운지(Glam Lounge)에서는 로맨틱 홀리데이 호텔을 콘셉트로 ‘더 러브 크리스마스 호텔(The Love Christmas Hotel)’ 파티를 준비했다. 디스트릭트 외관은 화려한 조명 쇼와 크리스마스 장식으로 꾸며진다. 파티 공연은 ‘All I Want For Christman Is You’ 등으로 구성된 캐롤 메들리와 뮤지컬계 베스트셀러 페임(Fame)의 대표곡 ‘Remember My Name’, 듀엣곡 ‘Endless Love’ 등을 선보인다. 국내 벌레이크 댄스팀의 퍼포먼스와 산타 댄스 쇼 등도 마련됐다. 파티 음악은 엠와이케이 소속 디제이와 국내 유명 디제이들이 준비한다.행사 당일 매장 앞에 마련된 포토존에서는 인증샷 이벤트가 진행된다. 선착순 100명에게 파티 무료입장 혜택과 무료 음료 1잔을 제공한다. 디스트릭트 크리스마스 파티 입장권 가격은 1인 2만 원이며 입장료에는 무료 음료권이 포함됐다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com