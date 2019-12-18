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[인사]한국전력 外

동아일보입력 2019-12-18 03:00수정 2019-12-18 03:00
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◇한국전력 ▽본부장급 △상생발전본부장 박헌규 △영업〃 최영성 △해외사업〃 서근배 ▽본사 처장 △비서실장 백우기 △커뮤니케이션실장 주인환 △감사〃 김성균 △기획처장 최병운 △요금기획〃 정창진 △경영혁신〃 김영환 △재무〃 김병인 △노사협력〃 안중은 △안전보안〃 조남기 △상생협력〃 이만근 △기술품질〃 김대한 △재생사업〃 이준호 △영업〃 박무흥 △전력수급〃 박우근 △배전계획〃 이건행 △배전운영〃 박상서 △스마트미터링〃 이상원 △영배정보구축실장 정순열 △계통계획처장 김상권 △송변전건설〃 김경수 △송변전운영〃 김태용 △신송전사업〃 박창기 △해외사업관리〃 김홍재 △해외사업개발〃 이현찬 △해외신사업〃 은상표 △해외발전기술〃 김정훈 △UAE원전건설〃 이흥주 ▽1차 사업소장 △남서울본부장 오흥복 △경기〃 김갑순 △충북〃 홍성규 △대전세종충남〃 김선관 △전북〃 이경섭 △광주전남〃 임낙송 △제주〃 박형환 △경영연구원장 이경숙 △인재개발〃 함기황 △경영지원처장 박창용 △설비진단〃 홍호웅 △자재검사〃 황익구 △전력기반센터장 임청원 △남부건설본부장 강유원 △동해안-신가평 특별대책〃 최규택

◇중앙일보 △광고부국장 이상재 △지역전문기자 겸 대구지사장 오영환
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