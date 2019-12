한국민 54% “美의 무리한 방위비 분담금 증액 요구땐…주한미군 감축해야”

14일 오후 서울 광화문광장에서 열린 미국의 방위비분담금 강요 규탄 촛불집회 참석자들이 구호를 외치고 있다. 2019.12.14/뉴스1 © News1



10차 SMA의 유효기간이 올해 말이지만 협상은 연내 타결이 쉽지 않을 것으로 예상된다. 미국은 방위비분담금이 대폭 증액되어야 한다는 입장인 반면, 우리측은 지난 28년간 한미가 합의해 온 SMA 틀 내에서 상호 수용가능한 범위내에서 이루어져야 한다는 입장이다.





(서울=뉴스1)

한국인 10명 중 9명(92%)이 한미 동맹은 지지하지만, 도널드 트럼프 미국 대통령의 무리한 방위비 분담금 증액 요구에는 반대 입장을 분명히 했다. 특히 미국과의 분담금 협상의 합의에 실패할 경우 주한미군을 감축할 수 있다는 응답도 절반(54%)에 달했다.16일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 미 싱크탱크 시카고국제문제협의회(CCFA)는 이날 ‘한국인은 한미 동맹에 대해 긍정적이지만 트럼프 대통령 요구에는 반대’(While Positive toward US Alliance, South Koreans Want to Counter Trump’s Demands on Host-Nation Support)라는 제목의 보고서를 발표했다.보고서에 따르면 응답자의 92%가 미국과의 동맹을 지지한다고 답했다. 이들 중 63%는 한미 동맹이 양국 모두에 이익이라고 평가했다. 26%는 주로 미국이 이익을 본다고 답했고 8%는 한국이 주된 수혜자라고 했다.응답자 94%는 미국과의 관계가 한국 안보에 중요하다고 답했다. 이들 중 매우 중요하다고 본 이들이 66%였고, 29%는 다소 중요하다고 했다. 중국과의 관계가 악화되더라도 한미 관계를 강화해야 한다는 응답은 62%로, 미국과 관계가 악화하더라도 중국과 관계를 강화해야 한다는 응답(30%)의 두 배였다.응답자 78%는 한국이 북한 공격을 받을 경우 미국이 방어해 줄 것이라고 주장했다. 이들 중 31%는 ‘매우 자신한다’고 했고 47%는 ‘어느정도 자신한다’고 말했다.주한 미군에 대한 지지도 역시 높은 편이었다. 응답자의 74%는 주한 미군 장기 주둔을 지지했고 87%는 미군 주둔이 한국 안보에 큰 도움이 된다고 봤다.이처럼 국민 대다수가 한미 관계를 지지했지만, 미국의 방위비 분담금 증액 요구에 곧이곧대로 응해선 안된다는 응답이 94%로 압도적이었다. 이들 중 26%는 증액을 거부해야 한다고 봤고, 68%는 미국이 요구한 5조 5000억원(47억달러)보다 낮은 금액으로 협상해야 한다고 답했다.47억달러 아래로 협상해야 한다고 답한 이들 중 60%는 2조원(약 17억달러)보다 낮은 금액을 원했고, 30%는 2조~3조원(약 25억달러) 수준으로 협상하길 원했다. 총 응답자의 74%는 한국이 한반도 이 외에 태평양에 있는 미군의 주둔 비용은 낼 필요가 없다고 답했다.한미가 한국의 방위비 분담금 증액 합의에 실패할 경우 동맹을 유지하되 주한 미군을 감축해야 한다는 의견이 절반(54%)을 넘었다. 동맹과 주한미군 규모 모두 유지해야 한다는 응답은 33%로 나타났다. 9%는 동맹을 유지하되 주한미군은 철수해야 한다고 주장했다. 2%는 합의 불발 시 동맹을 파기해야 한다고 봤다.응답자 70%는 미국과의 방위비 분담금 증액 합의가 결렬된다면 한국 안보에 부정적이라고 우려했다. 22%는 아무 영향이 없을 것이라고 예상했다.이번 조사는 한국국제교류재단(KF)의 지원을 받은 CCFA가 한국 리서치와 함께 이달 9~11일 한국 성인 1000명을 대상으로 유·무선 전화를 통해 실시됐다. 신뢰수준은 95%, 오차는 ±3.1%포인트다.이런 가운데 한미 대표단은 17~18일 이틀간 제 11차 한미 방위비분담특별협정(SMA) 협상 5차 회의를 개최한다.