스트리트 캐주얼 브랜드 ‘87MM’, 최대 50% 할인 ‘THANK YOU SALE’ 진행

모델 김원중과 박지운이 운영하는 스트리트 캐주얼 브랜드 ‘87MM(팔칠엠엠)’은 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 ‘2019 F/W THANK YOU SALE’을 진행한다고 16일 밝혔다.이번 시즌 오프 세일은 이날부터 31일까지 87MM 온라인스토어와 서울 서초구 서교동에 위치한 오프라인 매장에서 동시에 진행하며 세일가 기준 5만 원 이상 구매 시 홈 슬리퍼를 추가로 증정한다.업체에 따르면 그간 노세일을 지향하던 87MM은 이번 세일에서 엠엠엘지 2019 가을/겨울(Mmlg 19 F/W) 제품과 봄/여름(2019 S/S) 아이템까지 함께 소개해 패션 애호가들의 관심을 끌 것으로 예상된다. 모든 세일 제품은 하자의 경우를 제외하고 교환 및 환불이 불가하며, 5만 원 이상 구매 시 증정되는 홈 슬리퍼는 랜덤으로 발송된다. 무통장 입금 결제 시 12시간 이내 미입금 시 주문이 자동 취소될 수 있다.한편 87MM은 뉴웨이브 스트리트 컬처를 기반으로 탄생해 국내 청년(youth)층에 영향력 있는 브랜드 중 하나로 사랑받고 있으며 국외에서도 두터운 팬층을 형성하며 새로운 트렌드를 선도해나가는 브랜드로 자리매김 중이다.87MM의 ‘87’은 브랜드의 오너이자 디자이너인 김원중과 박지운의 생년을 의미하며 ‘MM’은 그들이 좋아하는 알파벳에서 따왔다. 브랜드 슬로건인 ‘No concept, but good sense’는 틀에 갇히지 않고 신선한 것을 선보이겠다는 포부를 담고 있다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com