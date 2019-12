수현♥차민근 결혼식 공개…하객 이현이·임시완 “축하해요”

수현 차민근 결혼식. 이현이 인스타그램

임시완 인스타그램



수현과 결혼한 차민근은 한국계 미국인 기업인으로, 공유오피스 서비스 기업 위워크의 한국 대표를 맡기도 했다.



수현과 차민근의 결혼식이 공개됐다.15일 모델 이현이는 인스타그램에 “The most beautiful bride& groom I’ve ever seen! 함께 한 모두가 진심으로 하나되어 축복한 결혼 축하해 수현아 사랑해”라는 글과 함께 수현, 차민근 부부와 함께 찍은 사진을 공개했다.수현 차민근 이현이 지소연 등은 하얀 꽃으로 장식된 결혼식장을 배경으로 포즈를 취했다. 새로운 출발을 하는 수현, 그를 축하하는 이들의 밝은 미소가 눈에 띈다. 더불어 모델다운 남다른 비율의 몸매도 돋보인다.또 임시완도 인스타그램에 하객 하석진과 함께 결혼식에 참석한 사진을 공개했다. 두 사람의 뒤로 행복한 표정의 수현과 차민근의 얼굴이 눈길을 끈다.수현과 차민근은 지난 14일 서울 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 수현과 차민근은 지난 8월 열애설이 터진 후 공개 열애를 시작했으며, 2개월만에 결혼 소식을 알렸다.