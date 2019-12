방송인 안현모의 스마트한 선택, 프리미엄 'ALL NEW 트롬 건조기'

사진 홍태식







■ 업그레이드 된 ALL NEW 트롬 건조기 기능 눈길









■ ‘운동복 건조 코스’ 등 다양한 코스 활용 선호



1 콘덴서 자동세척 시스템





2 콘덴서 케어 코스





3 NEW 2중 안심필터













4 환기용 도어 클립

동시통역가이자 진행자로 방송가를 종횡무진하는 안현모(36). 올해도 연초부터 SBS ‘동상이몽2-너는 내운명’, 채널A ‘지구인 라이브’, tvN ‘물오른 식탁’ 등 다양한 프로그램에 출연했고, 11월 말에는 부산에서 열린 ‘한-아세안 스타트업 엑스포’의 개막식 및 스타트업 서밋의 영어 진행을 맡기도 했다.2017년 9월 가수이자 프로듀서인 라이머 브랜뉴뮤직 대표와 결혼한 안현모는 올해 초 방송을 통해 신혼생활을 공개했다. 닮은 듯 다른 성격의 두 사람이 서로에게 맞춰 살아가는 모습은 화제가 됐다.안현모 부부는 각자 스케줄을 소화하며 바쁜 일상을 사는 터라 집안일이 쌓이는 편이라고. 그는 “남편이 장을 봐서 직접 요리하는 등 집안일을 많이 하기 때문에 전혀 다툴 일이 없다”며 “청소, 설거지, 빨래 등 뒷정리는 내 몫”이라고 말했다.집안일 가운데 빨래도 만만치 않은 일이다. 안현모는 미국에서 아이를 키우는 언니를 만나러 갈 때마다 건조기의 필요성을 느꼈고, LG전자의 ‘ALL NEW 트롬 건조기’를 선택했다.“새롭게 출시된 ALL NEW 트롬 건조기는 대폭 업그레이드 된 점이 마음에 들었어요. 콘덴서를 자동세척해주는 시스템, 언제든 콘덴서를 추가 케어할 수 있는 코스, 먼지 유입을 막는 2중 안심필터, 환기용 도어 클립 등 4가지 기능을 개선해 소비자가 안심하고 제품을 오래 쓸 수 있도록 했더라고요.”LG전자는 지난 9월 고객들의 의견을 반영해 기능을 업그레이드한 ALL NEW 트롬 건조기를 출시했다. 콘덴서 부분의 세척 기능을 강화한 것이 특징이다. 시중에 판매되는 대부분의 건조기는 콘덴서를 직접 청소해야 한다. 날카롭고 뜨거운 콘덴서를 일반 가정에서 소비자가 청소하는 것은 위험할 뿐만 아니라 솔로 청소할 경우 콘덴서가 손상될 위험도 있다.ALL NEW 트롬 건조기는 소비자가 직접 청소하는 수고를 덜어준다. 건조 코스를 사용할 때마다 콘덴서 부분을 자동으로 세척해주는 ‘콘덴서 자동세척 시스템’이 있기 때문. 이 외에도 사용자가 원할 때 버튼만 누르면 콘덴서를 세척할 수 있는 ‘콘덴서 케어 코스’도 추가돼 보다 깨끗하게 제품을 관리할 수 있다.안현모가 ALL NEW 트롬 건조기에 반한 또 다른 이유는 다양한 건조 기능 때문이다. 특히 안현모 부부는 운동을 좋아해 운동복이 빨랫감으로 많이 쌓이는 편인데 ‘운동복’ 건조 코스가 효자 역할을 한다고.“남편이 정장을 입는 직장인은 아니어서 셔츠를 세탁해야 하는 어려움은 없어요. 다만 운동복은 세탁 후 잘못 말리면 냄새가 나거든요. ALL NEW 트롬 건조기와 스마트폰 전용 앱을 연동해 11개의 다운로드 코스 가운데 운동복 건조 코스를 이용해 말리면 늘 새 옷처럼 입을 수 있어요.”ALL NEW 트롬 건조기의 세심한 변화도 눈에 띈다. ‘NEW 2중 안심필터’에는 날개형 고무패킹이 추가돼 먼지 유입을 막는다. 업그레이드된 필터를 사용하면 필터 바깥의 미세한 틈으로 유입되는 먼지가 줄어들어 콘덴서에 쌓이는 먼지를 감소시켜준다. 건조기를 사용한 뒤 간편하게 문에 끼우는 ‘환기용 도어 클립’도 추가로 제공해 원활하게 내부 환기를 할 수 있도록 돕는다.안현모는 ALL NEW 트롬 건조기가 LG전자 제품이라는 점에서 더 기대하는 바가 크다고 했다. 그는 “어른들에게 가전은 역시 LG라는 얘기를 많이 들어서 그런지 건조기 역시 좋을 것이라는 믿음이 생긴다”며 “소비자들이 브랜드를 신뢰하는 만큼 지속적으로 우수한 성능을 유지해줬으면 좋겠다”고 말했다.정혜연 기자 grape06@donga.com건조 코스를 사용할 때 콘덴서 부분을 자동으로 세척해주는 기능이다. 직접 콘덴서를 관리하는 소비자의 수고를 덜어준다.콘덴서 자동세척 시스템 외에도 소비자가 원할 때 직접 콘덴서 추가 세척을 할 수 있다. 언제든 물을 추가 투입하고 콘덴서 케어 버튼을 누르면 깨끗하게 세척해준다. 주기적으로 실시하면 제품 관리에 더욱 좋다.날개형 고무패킹이 추가돼 먼지 유입을 막아준다. 건조 시 발생하는 옷감의 먼지가 필터의 미세한 틈을 통해 제품 안으로 유입되어 콘덴서에 쌓이는 것을 방지해준다.건조기 사용 완료 후 도어를 닫아놓으면 습기가 차 제품 위생에 좋지 않을 수 있다. 도어 클립을 끼워 문을 닫아놓으면 공기를 순환시켜 습기를 방지할 수 있다. 또한 자석형이라 사용하지 않을 때 제품 옆면에 부착해 보관이 용이하다.