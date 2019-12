BTS 그래미 참석, 구글 ‘올해의 美검색어’ 중 레드카펫 부문 6위 차지

방탄소년단(BTS)의 지난 2월 그래미상 시상식 참석이 구글의 ‘올해의 검색어’ 중 ‘레드카펫 사람들(People of the Red Carpet)’ 부문에서 6위를 차지했다.구글은 11일(현지시간) ‘검색으로 본 2019년(2019 Year In Search’ 의 지역별 순위를 발표했다. BTS는 미국 지역의 ‘레드카펫 사람들’ 부문에서 6위에 올랐다. 1위는 지난 2월 아카데미영화상 시상식에 남성용 턱시도와 스커트를 입는 충격적인 스타일을 선보였던 배우 겸 가수 빌리 포터가 차지했다.‘뮤지션과 밴드’ 부문도 있지만, BTS는 여기엔 오르지 못했다. 1위는 아동 성착취 혐의로 기소된 미국 R&B 가수 알(R) 켈리가 올랐다.한편 미국인들이 올 한해 가장 많이 검색한 단어는 디즈니의 스트리밍 서비스 ‘디즈니 플러스(+)’ 였다. 2위는 요절한 배우 캐머런 보이스, 3위는 총에 맞아 사망한 래퍼 닙시 허슬, 4위는 허리케인 도리안, 5위는 성폭행 혐의를 받은 미식축구 선수 안토니오 브라운이다.6위는 심장마비로 사망한 배우 루크 페리, 7위 영화 ‘어벤저스 엔드게임’ , 8위 드라마 ‘왕좌의 게임’, 9위 아이폰11, 10위 혐오공격 자작극을 벌인 배우 제시 스몰렛이다.[서울=뉴시스]