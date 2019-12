유키 구라모토, 겨울 스페셜 앨범 ‘로맨틱 윈터’

[서울=뉴시스]

한국에서 마니아 층을 구축 중인 일본 작곡가 겸 피아니스트 유키 구라모토가 겨울 스페셜 미니 앨범을 선보인다.11일 음반 유통사 씨앤엘뮤직에 따르면 유키 구라모토는 12일 음원사이트에 앨범 ‘로맨틱 윈터’를 공개한다. 이 앨범은 오프라인에는 19일에 나온다.유키 구라모토가 평소 공연을 통해 연주했던 자신의 겨울 테마 곡들에 크리스마스 공연을 통해서 들려준 커버 곡을 실었다.디즈니 애니메이션 ‘피노키오’ OST ‘웬 유 위시 오폰 어 스타(When You Wish Upon A Star)’와 캐럴 ‘해브 유어셀프 어 메리 리틀 크리스마스’ 등 친숙한 겨울 명곡들부터 유키 구라모토의 서정미학을 담은 겨울 곡 ‘파리스, 윈터(Paris, Winter)·.··’ 등이 담겼다.특히 보너스 트랙으로 선보이는 캐럴 ‘슬레이 라이드(Sleigh Ride)’와 디즈니 애니메이션 ‘알라딘’ OST ‘어 훌 뉴 월드(A Whole New World)’는 유키 구라모토의 딸이자 오랜 세월 클래식 피아노를 공부해온 사야카와 듀오로 연주했다.또 이번 앨범 커버는 그간 유키 구라모토 내한 공연의 포스터를 통해 만날 수 있었던 일러스트레이터 케이트 리(Kate Lee)가 맡았다. 자연과 동물을 사랑하고 좋아하는 것으로 알려진 케이트 리는 한국과 뉴질랜드를 오가며 활동하고 있다. 유키 구라모토의 팬이다.한편 유키 구라모토는 2009년부터 한국에서 크리스마스 시즌에 ‘유키 구라모토와 친구들’을 열어오고 있다. 10주년을 맞은 올해도 22일 오후 2시 예술의전당 콘서트홀과 24일 오후 8시 롯데콘서트홀에서 ‘2019 크리스마스 콘서트 - 유키 구라모토와 친구들’을 펼친다. 이번해까지 10년간 모든 공연이 매진됐다.