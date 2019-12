방탄소년단 2월 컴백? 빅히트 측 “일정 확정 후 공개할 것”

그룹 방탄소년단/뉴스1 © News1







(서울=뉴스1) 방탄소년단은 지난 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드 소호 하우스에서 열린 ‘2019 버라이어티 히트메이커’ 시상식에서 “현재 신곡과 새 앨범을 작업하고 있다. 가까운 미래에 여러분들에게 하루빨리 들려 드리고 싶다. 2020년 방탄소년단이 무엇을 갖고있는지 발견하는 것을 기대해 주셨으면 한다”고 직접 밝히기도 했다.(서울=뉴스1)

그룹 방탄소년단의 컴백과 관련해 소속사 측이 일정이 확정되면 공개하겠다고 밝혔다.방탄소년단 소속사 빅히트엔터테인먼트는 10일 오전 뉴스1에 “방탄소년단의 컴백 일정은 확정 후 공개하고 있다”라고 전했다. 앞서 일각에서는 방탄소년단이 내년 2월 새 앨범을 발표할 것이라고 주장했다.방탄소년단은 지난 4월 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA)를 발표하고 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’로 활동했다. 이에 따라 방탄소년단이 발표할 신보에 대한 기대감도 높아지고 있다.