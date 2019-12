‘레전드’ U2, 결성 43년만에 8일 역사적 첫 내한공연…기대↑

U2 내한공연 포스터 / 사진제공=라이브네이션코리아 © 뉴스1

역대급 공연 규모도 관객들의 이목을 사로잡을 전망이다. 투어 역사상 최대 규모인 가로 61m, 세로 14m, 8K 해상도 LED 비디오 스크린이 설치되는 것. 더불어 딜레이 타워 설치로 무대에서 멀리 떨어진 위치의 관객들에도 음향 전달 지연을 최소화하며 대형 공연장에 최적화된 시스템을 선보인다. 이번 내한공연을 위해 화물 전세기 3대 분량, 50피트 카고 트럭 16대 분량의 글로벌 투어링 장비가 그대로 공수되기도 했다.





아일랜드 출신의 레전드 록밴드 U2가 43년 만에 처음으로 내한 공연을 펼친다.U2는 8일 오후 7시 서울 구로구 고척스카이돔에서 첫 번째 내한공연을 개최한다. 이는 1976년 밴드 결성 이후 43년 만에 성사된 것으로, 단 1회 공연으로 진행된다.아일랜드 더블린에서 결성된 U2는 보노(Bono, 보컬/리듬 기타), 디 에지(The Edge, 리드 기타/키보드), 애덤 클레이턴(Adam Clayton, 베이스 기타), 래리 멀린(Larry Mullen, 드럼/퍼커션) 등 원년 멤버 4명이 현재까지 함께 활동을 이어오고 있다. U2는 전 세계 1억8000만여 장의 앨범 판매고, 총 22회 그래미 수상, 빌보드 앨범 차트 1위 8회, UK 앨범 차트 1위 10회, 로큰롤 명예의 전당 헌액 등 그간 괄목할 만한 음악적 업적을 쌓아왔다.이번 공연은 U2의 대표작 ‘더 조슈아 트리’(The Joshua Tree, 1987) 발매 30주년을 기념해 진행된 ‘조슈아 트리 투어 2017’의 일환이다. U2는 유럽과 북남미 및 멕시코 등에서 진행된 2017년 공연을 포함해 지난 11월부터 이어진 뉴질랜드 호주 싱가포르 일본 콘서트와 이번 한국 및 필리핀 인도 일정으로 마무리하는 ‘조슈아 트리 투어 2019’까지, 총 66회 공연을 통해 300만 명 이상의 팬들과 함께할 예정이다.이번 한국 공연에서는 U2의 첫 그래미 수상 앨범 ‘더 조슈아 트리’에 수록된 ‘With or Without You’를 비롯해 첫 곡 ‘Where the Streets Have No Name’부터 마지막 곡 ‘Mothers of the Disappeared’까지, 총 13곡을 트랙리스트 순서대로 선사한다. 여기에 ‘Sunday Bloody Sunday’ ‘Elevation’ ‘Vertigo’ ‘Beautiful Day’ ‘Ultraviolet(Light My Way)’ ‘One’ 등 U2의 대표곡도 라이브로 만날 수 있다.