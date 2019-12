가수 겸 뮤지컬배우 김준수(왼쪽)와 방송인 박명수. 사진제공|씨제스엔터테인먼트

가수 겸 뮤지컬배우 김준수가 10년 만에 지상파 라디오 프로그램에 출연했다. 김준수는 2일 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에 초대손님으로 나섰다. 그룹 동방신기 멤버로 활동한 이후 10년 만의 라디오 출연이다. 그는 입담과 함께 내년 2월 막을 여는 ‘드라큘라’의 ‘러빙 유 킵스 미 얼라이브(Loving You Keeps Me Alive)’를 라이브로 들려줬다. 김준수는 11일 방송하는 MBC ‘공유의 집’에도 출연하며 향후 활발한 방송활동을 기대하고 있다.[스포츠동아 엔터테인먼트부]