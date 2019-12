연말 크리스마스 캐롤 걱정하세요…’징글벨’ 등 14곡 공개

올해 크리스마스가 3주 가량 남은 가운데 저작권 문제와 관계없이 자유롭게 이용할 수 있는 캐롤 음원이 공개됐다.문화체육관광부와 한국저작권위원회는 2일 인터넷 사이트 ‘공유마당’을 통해 ‘징글벨’, ‘오 거룩한 밤’, ‘기쁘다 구주 오셨네’ 등 14개 캐롤 음원을 공개했다고 밝혔다.이번에 공개된 음원들은 저작권 보호기간이 만료된 크리스마스 캐롤을 재즈, 발라드 등으로 편곡한 뒤 연주와 가창을 더해 새로 제작한 것이다.경북과학대 실용음악과 김정식 교수와 여주대 실용음악과 김민기 교수가 제작을 총괄했고 박미선, 이응진, 주현주 등 가창자와 다수의 연주자가 제작에 참여했다. 이들은 누구나 자유롭게 음원을 이용할 수 있도록 저작재산권 유보 없이 음원을 제공했다.저작권위원회 관계자는 “공개된 캐롤 음원과 함께 국민들이 즐거운 연말연시를 보내길 바란다”며 “앞으로도 저작권 공유문화 확산을 통해 문화 및 관련 산업의 향상 발전을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.다음은 이번에 공개된 캐롤 음원 목록.▲오 거룩한 밤(여성 가창곡, R&B 발라드)▲오 거룩한 밤(색소폰 연주곡, R&B 발라드)▲천사들의 노래가(남성 가창곡, R&B 팝)▲저 들 밖에(남성 가창곡, R&B 팝)▲저 들 밖에(색소폰 연주곡, R&B 팝)▲기쁘다 구주 오셨네(연주곡, EDM)▲고요한 밤(피아노&챔버 오케스트라 연주곡, 뉴에이지·세미 클래식)▲We Wish You a Merry Christmas(여성 가창곡, 팝·세미 클래식)▲We Wish You a Merry Christmas(아코디나 연주곡, 오케스트라)▲징글벨(플롯 연주곡, 재즈)▲징글벨(플롯&기타 연주곡, 팝)▲오 베들레헴 작은 마을(플롯 연주곡, 라틴재즈)▲오 베들레헴 작은 마을(플루겔혼 연주곡, 뉴에이지·칠아웃)[서울=뉴시스]