한·아세안 부대행사, ‘2019 글로벌장애청소년 IT챌린지’ 성료

전 세계 장애청소년들의 IT(정보기술) 축제인 2019 글로벌장애청소년IT챌린지(이하 글로벌IT챌린지)의 시상식이 28일 부산 부경대학교에서 진행됐다. 이 행사는 아시아․태평양 지역 등 장애청소년들의 정보 활용 능력 향상과 진학·취업 등 사회참여를 강화하기 위해, 한국장애인재활협회와 ㈜LG가 함께 2011년부터 매년 아시아 각국을 순회하며 국제개발협력사업으로 진행하는 IT 축제다.올 대회는 ‘한·아세안 특별정상회의’ 부대행사로 지난 25일부터 29일까지 4박 5일간 부경대학교 용당 캠퍼스에서 개최됐으며 20개국 장애청소년 100여 명이 총 4개 종목에서 26~27일 이틀간 기량을 겨뤄 이날 52명이 수상했다.이날 시상식에서는 개인전 2개 종목(e라이프맵, e툴)의 지체, 시각, 청각, 발달 장애 영역과 단체전 2개 종목(e콘텐츠, e크리에이티브)의 팀별 1위부터 3위까지 대회조직위원장상이 수여됐다. 이어 대회 참가자 중 우수한 성적을 거둔 중증장애청소년 3명에게는 LG전자 대표이사와 유엔에스캅 사무총장, 세계재활협회장상이 가장 우수한 실력을 발휘한 종합 우승자에게는 보건복지부장관상이 수여됐다.개인전 심사는 문제 출제를 맡은 서울대학교 인터넷 융합 및 보안 연구실(mmlab)이 진행했으며, 단체전은 심사단을 구성해 제작과정에서의 장애유형 간 협동성과 작품성 및 창의성을 중심으로 평가했다.종합우승을 한 페레난즈 플로렌즈 자임(Fernandez Florenz Jaime·17세·필리핀·자폐와 시각장애)은 “대학에 진학해 IT 분야를 전공하며 유튜브 스트리머(실시간 방송진행자)가 되고 싶었지만 장애로 인해 용기가 나지 않았다. 그러나 이번 대회에서 우승하고 나니 세상과 적극적으로 소통할 수 있다는 자신감이 생겼다”고 소감을 밝혔다.김인규 조직위원장은 인사말에서 “내년이면 IT챌린지가 10주년이 된다. 전 세계 장애청소년들이 IT를 통해 자신의 꿈을 키워갈 수 있는 중요한 국제무대로 인식하게 된 만큼 행사의 발전에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.인솔자로 참여한 각국 정부 공무원 및 전문가들은 26일 열린 혁신과 통합 포럼에서 지속가능성과 공신력 있는 대회로 발전시키기 위해 ‘국제자문원회’를 설치하기로 했다. 또한 정보통신기술이 장애청소년의 사회참여뿐 아니라 다양한 사회문제의 중요한 해결책이라는 데 많은 정부 관계자가 공감한 것으로 전해졌다.내년 IT 챌린지는 ‘2020 RI 세계대회’가 열리는 덴마크 개최가 유력하게 논의되고 있으며, 아세안 국가에서는 필리핀 정부 당국자가 차차기 대회 유치 의향을 밝혔다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com