트럼프 “중국생산 애플제품 관세면제 검토…삼성과 같은 대우 필요”

애플이 중국에서 생산해 미국으로 들여온 무선이어폰과 스마트워치는 지난 9월부터 10%에 관세가 부과됐다. 스마트폰은 내달 15일까지 연기됐지만 미·중 1단계 무역협상이 결렬되면 15% 추가 관세 부과 대상이 된다.[서울=뉴시스]

도널드 트럼프 대통령이 중국에서 생산된 애플 제품에 대해 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 20일(현지시간) 애플의 텍사스주 오스틴의 애플 공장을 방문한 자리에서 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)에게 이같이 말했다고 AP통신이 전했다.트럼프 대통령은 “삼성은 대단한 회사이지만 애플의 경쟁자이다, (삼성만 관세를 면제해 주는 것은) 공정하지 않다”며 “우리는 삼성을 대하는 것과 비슷하게 애플을 대해야 한다(We have to treat Apple on a somewhat similar basis as we treat Samsung)”고 말했다.