[IT애정남] 갤럭시 S10, 노트10의 멀티 윈도우 기능, 어떻게 쓰죠?

IT 전반에 관한 의문, 혹은 제품 선택 고민이 있는 독자의 문의 사항을 해결해드리는 'IT애정남'입니다. 이번에는 신형 갤럭시 스마트폰의 멀티 윈도우(다중 창) 기능의 이용방법에 대한 질문이 들어왔군요. 같은 제조사의 스마트폰이라도 출시 시기에 따라, 혹은 시스템 업데이트의 적용 여부에 따라 일부 기능의 이용 방법이 달라지곤 합니다. 올해 출시된, 혹은 그 즈음에 시스템 소프트웨어 업데이트를 한 삼성전자 갤럭시 시리즈가 그러합니다. 주신 문의 내용은 다음과 같습니다.

중요한 건 파이 운영체제와 One UI가 적용된 갤럭시 시리즈는 멀티 윈도우 이용방법이 달라졌다는 점입니다. 질문자님이 이전에 이용하던 갤럭시S6는 안드로이드 9 업데이트 지원 대상이 아니었기 때문에 One UI 역시 적용이 되지 않았지요. 반면, 질문자님이 새로 구매하신 갤럭시노트10은 One UI를 기본 탑재한 제품입니다.갤럭시노트10, 갤럭시 S10 등의 One UI 탑재 스마트폰에서 멀티 윈도우 기능을 이용하는 방법을 알려드리겠습니다. 일단 평상시 대로 각종 앱을 이용하다가 화면 좌측하단(기본 설정 기준)의 최근 앱 보기 버튼(III 모양)을 눌러주세요. 그러면 가장 최근에 이용한 앱의 창들이 좌우로 나열됩니다. 이 중에 우선적으로 표시할 앱을 고른 후, 해당 앱 창의 상단에 있는 앱 아이콘 버튼을 눌러 주세요.