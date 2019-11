'전기'와 윈드러너' 블록체인 게임으로 나온다

위믹스 네트워크 간담회 장현국 대표 (사진=게임동아)

김석환 대표는 "완성되고 검증된 게임을 서비스하며 위믹스 플랫폼은 10만 단위이 DAU를 확보할 것으로 노력할 것이다"라며, "이게 우리의 시작이 될 것이며, 앞으로 블록체인 대한 비관적인 시선을 돌파할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.



동아닷컴 게임전문 조광민 기자 jgm21@donga.com

블록체인 게임으로 '전기(미르의전설2)'와 윈드러너'를 즐기는 시대가 온다.위메이드(대표 장현국)의 자회사 위메이드 트리(각자대표 김석환, 오호은)가 금일(20일) 블록체인 플랫폼 '위믹스 네트워크(Wemix Network)'의 론칭 기자 간담회를 열었다.위메이드 장현국 대표는 "새로운 기술이나 플랫폼은 게임의 지평을 넓히며, 블록체인은 게임과 잘 맞는 부분이 있다고 본다. 오늘은 지난 위메이드가 2년간 해온 일과 앞으로 할 일을 소개하는 자리다. 위메이드가 블록체인과 게임의 융합에 대해서 얼마나 진지하게 생각하고 있는지 봐주셨으면 좋겠다"고 인사말을 전했다.위믹스 플랫폼을 통해서 출시 예정인 게임에 대해서는 위메이드 트리 김석환 대표가 소개에 나섰다. 우선 위메이드 트리가 직접 개발한 RPG '크립토네이도 for WEMIX'를 12월경 론칭할 예정이다. 이 게임은 위메이드 가진 소스들을 활용해 개발한 방치형 RPG다. 위메이드 자산을 활용했기에 빠른 개발이 가능했다.'크립노네이도'의 론칭 이후 약 한 달 내 '전기 H5 for WEMIX'가 서비스될 예정이다. 위메이드 핵심 IP에도 블록체인이 더해지는 것이다. 이 게임은 중국과 한국이 협업을 통해 개발하고 있다. '전기' IP는 알려진 것처럼 중국에서 가장 인기가 많은 IP다. 위믹스 네트워크는 이를 통해 빠르게 시장에 정착한다는 계획이다.이후 '윈드러너 for WEMIX', '캔디팡 for WEMIX', '에브리타운 for WEMIX', '두근두근 레스토랑 for WEMIX', '터치파이터 for WEMIX', '전기 모바일 for WEMIX' 등을 순차적으로 출시할 계획이다. 다만 위믹스 네트워크를 통해 론칭 예정인 게임들의 경우 모두 국내 서비스가 확정된 것은 아니다. 시장과 규제와 상황에 맞춰 대응한다.김석환 대표는 "각 국가별 규제 등 이슈가 있어서 특정 국가에 집착하는 서비스를 만들지는 않을 것이며, 글로벌 시장을 보고 있다"고 말하며, "위믹스 플랫폼을 통해 크립토네이도에서 얻은 블록체인 아이템을 전기 H5에 활용하는 모습을 증명해 게이머에게 블록체인 게임이 왜 더 좋은지 증명 싶다"고 말했다. 블록체인 게임은 블록체인화한 아이템을 이 게임 저 게임으로 옮길 수 있으며, 해당 아이템에 대한 소유가 게임회사가 아닌 이용자가 갖는 것이 강점으로 꼽힌다.다양한 라인업을 준비한 위메이드 트리는 누적 이용자 수 5.5억 명 이상의 게임들로 승부를 던진다. 이들 게임은 그간 블록체인 게임 시장에 선보여진 게임과 달리 정말 콘텐츠의 재미에 초점이 맞춰진 것이 특징이다. 게임 콘텐츠에 블록체인을 입혔다.위메이드 트리 오호은 대표는 "기존에는 블록체인 게임이 토큰교환이나 NFT를 속성을 더 해서 서비스 중심의 개발을 진행했고, 오히려 금융 서비스에 가까운 모습이었다”라며, “하지만 위메이드 트리는 태생이 게임사로 게임이 가진 가치에 무게를 더 뒀다"고 말했다.게이머들은 단순한 토큰교환 등의 게임이 아니라 게임다운 게임 콘텐츠를 즐길 수 있게 된 것이다. 이런 게임이 탄생할 수 있는 배경에는 위메이드 트리의 기술적 노력이 있었다. 초당 2000 TPS(Transection Per Second)를 구현했고, 1초 만에 블록체인 생성이 가능한 환경을 구축했다. 이는 최소한 한 개의 게임을 서비스 하는 것에 문제가 없는 환경이다.연결되는 노드가 많아지면 느려지는 블록체인의 단점도 보완했다. 블록체인 게임이 늘어도 새로운 체인을 여는 방식으로 기술적인 준비를 마쳤다. 여기에 퍼블릭 블록체인과 프라이빗의 블록체인의 하이브리드 구조를 만들어 이용자들이 더 편리하게 즐길 수 있도록 했다.향후 계획에 대해서는 김석환 대표가 마이크를 잡았다, 위믹스 네트워크는 낮은 진입 장벽과 편리한 UI가 강점이다. 일반적으로 Dapp이나 블록체인 게임을 즐기려면 11가지 단계의 진입 장벽을 넘어야 한다. 월렛 개설부터 통장 연결 블록체인 거래수수료 등에서 벗어날 수가 없다.하지만, 위믹스 네트워크는 범용 로그인을 지원해 누구나 쉽게 진입할 수 있다. PC나 모바일등 플랫폼에 대응을 준비 중이다. 또한, 기존의 게임처럼 암호화폐를 가지지 않는 게이머도 게임을 즐길 수 있다. 영역이 좁았던 블록체인 게임 이용자 타겟이 대거 확장되는 것이다.