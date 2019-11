文대통령 “비틀즈 선곡, 국민 사랑 갚으라는 뜻인 듯”

문재인 대통령은 19일 생방송 ‘국민과의 대화’ 등장 배경 음악으로 비틀즈의 노래를 선곡한 것에 대해 “(국민) 여러분들의 사랑으로 선택을 받았는데 사랑받았던 만큼 이게 갚으라는 뜻인 것 같다”고 풀이했다.문 대통령은 이날 오후 MBC에서 진행된 ‘국민과의 대화’에서 등장 배경 음악이 비틀즈의 음악이었는지 알았느냐는 진행자 배철수의 질문에 “제목은 기억 못하지만 사랑에 관한 노래”라며 이렇게 말했다.문 대통령은 ‘지금 우리 사회에서 가장 필요한 게 사랑이 아닐까 싶어 선곡했다’는 진행자의 말에 “저는 국민들로부터 사랑을 많이 받은 정치인이다. 초선, 재선 국회의원도 여러 번 하지 않고 지자체장으로도 활동하지 않고 곧바로 대선 후보가 됐다”며 국민의 사랑을 받게 된 것에 감사의 뜻을 표했다.이어 “사랑의 토대는 이해”라면서 “이해를 더 많이 하려면 소통도 더 많이 필요한 것이라 오늘 자리는 그런 의미로 느꼈다”고 덧붙였다.그러면서 “아마 그 당시는 비틀즈가 사랑에 관해 노래를 많이 했는데 가사 소개는 전혀 없지만 그 당시 월남전의 상황이었기 때문에 많은 노래들이 반전, 평화의 메시지로 많이 읽혔다”면서 “우리가 추구하는 평화가 잘 됐으면 좋겠다”고 강조했다.문 대통령은 ‘준비는 어떻게 했느냐’는 진행자의 질문에 “이것을 준비할 수 없었던 이유가 우선 예상 문제가 없고 출제 범위가 무한대였다”고 답했다.이어 “참모들이 공부하라고 어제, 오늘 외부 일정을 안 잡아줬는데 대신 통계 자료를 책 한 권 분량으로 줬는데 통계가 머리에 들어올리도 없고 국민들께서 대통령이 얼마나 통계 수치를 잘 기억하고 있는지 물어보실 것 같지는 않아 그냥 봤다”고 설명했다.한편 이날 문 대통령이 스튜디오에 입장할 때 흘렀던 배경음악은 ‘All you need is love’라는 제목의 비틀즈 노래였다. 베트남 전쟁으로 반전·평화 운동이 확산되던 시기에 만든 곡으로 세계를 향한 사랑의 메시지를 담았다.[서울=뉴시스]