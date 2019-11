法 “사찰 거주하는 처사도 근로자...부당해고 안 돼”

사진=뉴스1

사찰에 거주하며 청소와 정리 등의 업무를 하는 ‘처사’도 근로자에 해당한다는 법원 판단이 나왔다.서울행정법원 행정3부(박성규 부장판사)는 A 사찰 내에 설립된 B 법인이 중앙노동위원회 위원장을 상대로 낸 ‘부당해고 구제 재심판정 취소 소송’에서 “B 법인이 소속 근로자 C 씨를 부당하게 해고했다”며 원고 패소 판결했다고 19일 밝혔다.재판부는 “C 씨는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사업장에 근로를 제공했다고 봄이 타당하므로 근로기준법상 근로자에 해당한다”고 설명했다.B 법인이 처사들의 구체적 근무내용과 근무장소를 지정해주고, 매일 출근기록부와 업무내용을 기재하게 한 점, 매달 100만 원의 고정된 급여를 지급한 점, 처사 구인광고에 직원을 모집한다고 기재한 점 등을 보면 C 씨를 근로자로 인정해야한다는 판단이다.B 법인은 사찰과 법인이 독립된 단체이기 때문에, C 씨는 B 법인의 근로자가 아니라고 주장했으나 받아들여지지 않았다.재판부는 “법인과 사찰의 대표자가 동일하고 업무도 혼재돼 있다”며 “B 법인을 C 씨의 사용자로 봄이 타당하다”고 판단했다.C 씨는 2015년 7월부터 A 사찰에서 일하다가 지난해 5월 해고됐다. C 씨는 B 법인의 부당해고를 주장하며 중앙노동위원회에 구제신청을 했다.중앙노동위원회는 지난해 9월 “C 씨가 근로기준법상 근로자에 해당하고 B 법인의 해고는 해고사유가 인정되지 않는 데다 서면통지 의무도 이행하지 않아 부당하다”며 구제신청을 인용했다. B 법인은 이에 불복해 재심을 신청했으나 중앙노동위원회가 기각하자 소송을 냈다.서한길 동아닷컴 기자 street@donga.com