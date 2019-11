마마무, 새 정규 티저 공개…각자 개성 드러낸 스타일

마마무

앞서 마마무는 M.net ‘퀸덤’에서 최종 우승에 이어 14일 컴백을 선언한 후, 스포일러 영상을 비롯해 로고, 티저 이미지를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 달구고 있다.



걸그룹 마마무가 새 정규앨범 ‘reality in BLACK’ 티저 이미지를 처음 공개했다.마마무는 공식 SNS를 통해 2nd universe와 What if… MMM is not MMM? 라는 문구와 함께 새 정규앨범 ‘reality in BLACK’의 콘셉트를 담은 이미지를 게재하며, 컴백 초읽기에 돌입했다.공개된 사진 속 마마무는 각자의 개성이 드러난 다양한 스타일을 선보여 눈길을 끈다.화사한 드레스에 왕관을 쓴 솔라, 카메라 렌즈를 들고 있는 문별, 오렌지색 후드를 눌러쓴 휘인, 레드 롱코트를 입은 화사까지 각기 다른 모습으로 등장하며 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.‘제2우주(2nd universe)’, ‘만약 마마무가 아니라면?(What if… MMM is not MMM?)’이라는 문구에서 짐작할 수 있듯이 걸그룹 마마무가 아닌 마마무 멤버들의 모습을 담아낸 것으로 보인다.마마무는 14일 두 번째 정규앨범 ‘reality in BLACK’으로 컴백한다.