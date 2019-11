㈜FSS 홍종욱 대표, ‘2019 한국물류대상’ 국토교통부 장관 표창 수상

▲ 에프에스에스(FSS) 홍종욱 대표.

온라인 풀필먼트(Fulfilment ·고객 주문에 맞춰 제품 분류, 포장, 배송 등 전체 물류 과정 통합 대행) 업체인 주식회사 에프에스에스(FSS)는 자사 홍종욱 대표가 1일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 ‘제27회 물류의 날 기념식’에서 국토교통부 장관 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.홍 대표의 수상은 자사가 자체 개발한 물류 업무 관리 시스템 FMS를 바탕으로 원스톱 물류 플랫폼을 개발하여 소상공인들의 물류 경쟁력을 강화하고 물류산업 청년 일자리 창출 등에 이바지한 공로를 인정받은 것이라고 덧붙였다.홍 대표는 시상식 후 부대행사로 열린 ‘초연결 시대, 모든 비즈니스는 물류로 통한다’라는 주제의 ‘Korea SCM & Logistics Festival 2019’ 물류 컨퍼런스에서 강연자로 나서 ‘Smart Logistics Solution of Fulfillment Center, in the Era of e-commerce’를 주제로 국내 풀필먼트 시장의 새로운 방향성을 제시하는 강연을 했다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com