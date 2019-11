바디프랜드, 방탄소년단 콘서트서 ‘아미’에 안마의자 체험 서비스 제공

사진=바디프랜드 제공

글로벌 안마의자 시장 1위 바디프랜드(대표 박상현)가 프리미엄 안마의자 체험 서비스로 방탄소년단(BTS)의 콘서트 관람객들과 만났다.바디프랜드는 지난달 26, 27일과 29일 방탄소년단의 월드 투어 콘서트 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]’이 열린 서울 송파구 올림픽주경기장 이벤트 존의 ‘바디프랜드 휴게존(BODYFRIEND REST ZONE)’에서 콘서트 관람객들이 안마의자를 이용해 쉴 수 있도록 체험 서비스를 제공했다.바디프랜드 휴게존에는 ‘파라오Ⅱ’와 ‘팬텀Ⅱ’, ‘팰리스Ⅱ’를 비롯해 ‘하이키’와 아이언맨 및 캡틴아메리카 버전 제품까지 안마의자 10대가 설치돼 콘서트 관람객들을 맞았다. 바디프랜드 휴게존을 찾은 콘서트 관람객들은 공연을 기다리며 안마의자 체험을 즐겼다.회사 관계자는 “앳된 꼬마와 학생들부터 할아버지, 할머니까지 다양한 국적의 남녀노소를 불문한 콘서트 관램객들이 공연 시작을 앞두고 피로를 풀고자 안마의자를 이용했다”며 “바디프랜드는 앞으로도 전 세계인의 건강수명 10년 연장에 기여하고자 현장 친화적 마케팅을 더욱 강화하겠다”고 말했다.동아닷컴 최용석 기자 duck8@donga.com