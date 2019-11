닫기

빅뱅 지드래곤이 남다른 패션 센스로 시크한 매력을 발휘했다.지드래곤은 1일 자신의 인스타그램에 “플라워 이즈 더 유스 오브 라이프(Flower is the youth of life)”라는 글과 함께 ‘셀카’를 비롯한 여러 종류의 사진을 게재했다.사진 속 지드래곤은 독특한 무늬의 점퍼를 입고 있다. 재봉틀이 있는 작업실을 배경으로 검정색 모자를 쓴 채 포즈를 취한 모습이 스타일리시하다.