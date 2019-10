㈜파인씨앤아이-자동차부품연구원(KATECH), 업무협약 체결

파인씨앤아이 양재목 대표이사(왼쪽에서 네번째)와 자동차부품연구원(KATECH) 허남용 원장(왼쪽에서 세번째)이 30일 천안 KATECH 국제회의실에서 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 사진제공 파인씨앤아이

㈜파인씨앤아이와 자동차부품연구원(KATECH)은 △MaaS(Mobility as a Service·스마트모빌리티 또는 자율형 모빌리티 관련 서비스 신산업) 분야 기술교류 △MaaS(Mobility as a Service) 연계 AI-빅데이터 분야 신기술 기획·연구개발 등과 관련한 협력 활성화 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.양 기관은 국내 MaaS(Mobility as a Service) 관련 분야의 △산업 활성화를 위한 기관 간 연계체제 구축 및 협업 강화 △공동 사업 발굴/기획 및 공동 연구 협력 △관련 기업에 대한 공동 기술지원과 보급 협력 등에서 상호 협력한다.4차 산업혁명 시대의 핵심기술인 빅 데이터분야 데이터허브 플랫폼 전문 업체인 파인씨앤아이는 국토부 스마트시티 국가과제의 데이터허브 플랫폼 구축 연구 및 시흥시 실증 사업, 산업부 스마트시티 에너지 데이터 수집과 처리기술 개발 및 세종시 실증 사업, 대형버스 자율시스템 개발 및 세종시 실증 사업 등에 참여하고 있다. 양재목 대표는 “이번 업무협약이 KATECH의 기술개발 역량과 파인씨앤아이의 데이터허브 플랫폼 기술을 융합하여 국내 MaaS(Mobility as a Service)산업 분야를 한 단계 발전시키는데 기여하고, 나아가 국내 MaaS관련 산업의 해외 진출을 함께 선도해 나갈 계기가 될 것으로 기대 한다”고 밝혔다.