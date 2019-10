아이즈원 김민주·권은비·이채연, 고혹적 매력…첫 정규 포토 공개

오프더레코드

(서울=뉴스1) 한편 아이즈원의 첫 번째 정규앨범 ‘블룸아이즈’는 오는 11월11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(서울=뉴스1)

그룹 아이즈원(IZ*ONE)이 첫 번째 정규앨범 오피셜 포토를 공개했다.아이즈원(장원영, 미야와키 사쿠라, 조유리, 최예나, 안유진, 야부키 나코, 권은비, 강혜원, 혼다 히토미, 김채원, 김민주, 이채연)은 31일 0시12분 공식 SNS를 통해 김민주, 권은비, 이채연의 첫 번째 정규앨범 ‘블룸아이즈(BLOOM*IZ)’의 ‘I WAS / I AM / I WILL(아이 워즈 / 아이 엠 / 아이 윌)’ 세 가지 버전 개인 오피셜 포토를 게재했다.이와 함께 이날 0시 정각 새롭게 업데이트된 프로모션 홈페이지에는 4면 중 1개의 문이 열리며 색이 비워진 공간이 새롭게 등장했다. 또한 전작 ‘하트아이즈(HEART*IZ)’ ‘컬러라이즈(COLOR*IZ)’에 이어 멤버별 각 오브제가 생성됐고, 여기에 멤버별 색 구슬을 오브제에 드래그하면 세 멤버의 오피셜 포토를 감상할 수 있다.이번에 공개된 이미지 속에는 버전마다 다채로운 분위기를 발산하고 있는 김민주, 권은비, 이채연의 독보적 비주얼이 눈길을 끈다. 세 멤버는 ‘I WAS / I AM / I WILL’ 각 세 가지 버전에 맞춰 청순, 고혹, 이지적 분위기를 아우르며 더욱 물오른 비주얼과 강렬한 아우라로 시선을 강탈하며 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다.