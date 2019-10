세종대 교수합창단 ‘세종코러스’, 환우들 위한 가을 음악회 열어

세종대 교수합창단 ‘세종코러스’가 서울 중랑구 녹색병원에서 가을음악회를 최근 개최했다. 녹색병원은 비정규직·외국인 노동자와 난민, 국가폭력 피해자 등 사회적 약자를 위해 의료 서비스를 제공한다. 세종대와 녹색병원이 공동 주최하고, 세종대 나눔봉사단이 후원한 이번 음악회는 녹색병원 환자들의 쾌유를 위한 위문공연으로 진행됐다.2014년부터 시작해 올해로 6회째를 맞는 이번 음악회에서 세종대 교수 합창단은 ▲Zion hort die Wachter singen ▲Laudate Dominum ▲물새 ▲내맘의 강물 ▲I could have danced all night ▲향수 ▲10월의 어느 멋진 날에 ▲당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 ▲만남 등 다양한 레퍼토리를 들려줬다.세종대 교수합창단은 노래와 음악을 사랑하는 세종대 교수들이 모여 2011년 창단했다. 매년 신입생 입학식 축하공연과 송년음악회를 개최하고 있다. 또 매년 두 차례씩 장애인을 포함한 어려운 이웃을 초청해 나눔을 실천하고 있다.김해광 세종코러스 단장은 “합창으로 환우들을 위로하고 빨리 쾌차하기를 진심으로 기원드린다”고 밝혔다.