태연, ‘겨울왕국2’ 국내 공식 커버송 부른다…엘사 주제곡

한편 '겨울왕국 2'는 오는 11월 개봉 예정이다.

영화 ‘겨울왕국2’(감독 크리스 벅, 제니퍼 리)의 국내 공식 커버송 아티스트 주인공으로 그룹 소녀시대 태연이 낙점됐다.30일 ‘겨울왕국2’는 지난 23일 공개한 국내 공식 커버송 아티스트의 실루엣의 주인공이 태연이었음을 알렸다. ‘겨울왕국 2’는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 ‘엘사’와 ‘안나’의 이야기를 그린 작품이다.앞서 미국에서는 세계적인 인기 록 밴드 ‘패닉! 앳 더 디스코’의 보컬 브랜든 유리가 커버송 아티스트로 발표돼 국내 아티스트를 향한 관심을 더욱 고조시킨 바 있다. 이어 마침내 공개된 주인공은 바로 독보적인 음색과 뛰어난 가창력을 소유한 만능 보컬리스트 태연이다. 특히 발표하는 곡마다 히트하며 믿고 듣는 보컬로 자리매김한 태연은 이번 ‘겨울왕국 2’ 속 ‘엘사’의 주제곡이자 엔드크레딧 송 3곡 중 하나인 ‘숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)’을 소화할 예정이다. ‘숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)’은 새로운 모험을 앞둔 ‘엘사’의 내면과 웅장한 선율이 담긴 곡으로, 태연의 파워풀한 보컬과 섬세한 표현력이 더해진 국내 버전에 더욱 관심이 쏟아진다.더불어 ‘겨울왕국 2’는 각국의 엔드크레딧을 장식할 ‘숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)’의 커버송 아티스트들을 담은 글로벌 아트 포스터를 함께 공개했다. 세계적인 뮤지션들과 더불어 태연의 아트 포스터가 돋보이는 가운데, ‘엘사’의 신비로운 힘을 상징하는 눈꽃 모양과 함께 푸른빛이 감도는 태연의 비주얼은 신비로운 매력을 한껏 발산한다. 또한 그 주변을 감싸는 붉은빛의 단풍잎은 이번 작품에서 펼쳐질 다채로운 영상미를 예고해 기대를 더한다. 여기에 태연의 모습 뒤로는 ‘숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)’의 한글 가사가 담겨 감동을 안긴다.