인피니트헬스케어, 디지털 병리 솔루션 전시 체험 공간 마련

헬스케어 IT 기업 인피니트헬스케어(대표이사 홍기태, 김동욱)가 30일부터 11월 1일까지 서울시 더케이호텔서울에서 열리는 제 71회 대한병리학회 추계학술대회에서 자사의 디지털 병리 솔루션(INFINITT Digital Pathology Solution)을 선보인다.대한병리학회는 올해 춘계학술대회부터 의료진이 학술대회 현장에서 직접 디지털 병리 솔루션을 경험해볼 수 있는 ‘Digital Pathology 체험관’을 마련해 운영하고 있다. 디지털 병리는 ▲디지털 스토리지를 통한 원본 슬라이드 손상 및 분실 방지 ▲2차 진단 시 디지털 영상 전달로 공유 시간과 비용 절약 ▲다른 전문의와 실시간 영상 공유 및 논의 가능 ▲디지털화 된 데이터로 교육 및 연구 등 활용 범위를 확대시킨다는 점에서 세계적인 트렌드로 부상했다. 그러나 슬라이드를 디지털 영상으로 스캔할 때 스캐너마다 저장하는 방식이 달라 해당 스캐너와 호환되는 솔루션으로만 조회할 수 있다는 한계가 존재해왔다.인피니트헬스케어의 디지털 병리 솔루션은 각기 다른 방식으로 생성된 디지털 슬라이드 이미지를 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine, 의료영상표준)이라는 국제 표준에 맞춰 저장함으로써, 데이터의 관리, 조회, 활용 전반을 효과적으로 개선해주는 것이 핵심이다. 특히 종류, 저장 방식에 관계없이 모든 스캐너의 이미지를 통합 조회 및 공유할 수 있다는 호환성이 큰 장점이다.또한 EMR(전자의무기록), LIS(병리정보관리시스템)와 연동해 진단에 필요한 정보를 원활하게 조회 및 검색하도록 도와주며, 영상의학과, 병리과 등 진료과 별로 분산되어 있던 다양한 임상과 데이터를 통합 관리할 수 있다. 이는 환자의 모든 데이터를 통합적으로 확인하여 보다 다각적인 진단 및 최적화된 진료를 할 수 있다는 점에서 다학제 진료, 환자 중심의 의료 서비스 제공을 돕는다. 시스템 상 환자 정보와 슬라이드 영상의 환자 정보를 동기화해 직접 입력할 때 발생하는 오류를 줄여주고, 정보 수명 주기 기반의 체계적인 데이터 관리로 운영에 소요되는 비용은 줄이고 효율은 높여준다.김동욱 인피니트헬스케어 대표는 “INFINITT Digital Pathology Solution은 디지털 슬라이드 이미지를 국제 표준에 맞춰 저장함으로써 의료 데이터를 언제 어디서나 편리하게 조회 공유할 수 있게 돕는다는 점에서, 업무 효율을 높이는 것은 물론 환자 중심의 의료 서비스 제공에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.