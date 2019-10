다시 등장한 北김영철… “당장 불과 불 오갈수도”

관련기사 [사설]재등장한 천안함 폭침 주범… 줄잇는 北의 추가 도발 위협

백악관이 기피하는 김영철 내세운 北… 수위 높인 추가도발 예고

황인찬 hic@donga.com·손효주 기자 이런 가운데 핵을 포함한 대규모 융단폭격이 가능해 북한이 가장 두려워하는 미 전략자산 중 하나인 전략폭격기 B-52 두 대가 25일 괌에서 출격해 KC-135 공중급유기 3대의 지원을 받으며 한반도와 일본 사이 대한해협을 지나 동해 공역을 비행했다고 해외 군용기 추적 사이트인 ‘에어크래프트 스폿’이 밝혔다. B-52가 지난해 9월 이후 공개적으로 북한에 가장 근접 비행했다는 평가가 나온다. 윤덕민 전 국립외교원장은 “북한은 자신들의 의도대로 되지 않을 경우 위성 발사라 주장하며 ICBM 도발에 나설 가능성이 있다”고 말했다.황인찬 hic@donga.com·손효주 기자

김영철 북한 노동당 부위원장 겸 조선아시아태평양평화위원장(사진)이 27일 “미국이 이전보다 더 교활하고 악랄한 방법으로 우리를 고립 압살하려 하고 있다”며 “지금 당장이라도 불과 불이 오갈 수 있다(there can be the exchange of fire any moment)”고 했다. 북한이 2월 ‘하노이 노딜’ 이후 비핵화 무대에서 사라졌던 김영철을 다시 등장시키면서 ‘새로운 계산법’을 내놓으라며 대미 압박 강화에 나선 것. 일각에선 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 발사 등 북한이 연말에 추가 도발에 나설 것이라는 관측도 나오고 있다.김영철은 이날 아태평화위원장 담화를 내고 “미국이 (북-미 정상 간) 개인적 친분관계를 내세워 시간 끌기를 하면서 이해(올해) 말을 무난히 넘겨보려고 생각한다면 그것은 어리석은 망상”이라고 했다고 조선중앙통신이 전했다. “미 군부 호전세력들은 우리를 겨냥한 핵 타격 훈련까지 계획하고 있다”고도 했다. 김영철이 통일전선부장에서 물러난 뒤에도 아태평화위원장 직책을 유지하고 있는 게 확인된 것은 처음이다.북한은 16일 김정은 국무위원장의 백두산 백마 등정 보도에서 웅대한 작전을 예고한 이후 10여 일 동안 △금강산 남측 시설 철거(23일) △김계관 외무성 고문 담화(24일) △금강산 철거 통지문(25일)에 이어 김영철 담화까지 쏟아냈다.