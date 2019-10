[속보]트럼프 “IS 수장 알 바그다디, 미군 특수부대 작전 중 사망”

“이제 그는 죽었다(Now he is gone).”도널드 트럼프 미국 대통령이 27일 오전 9시 20분(한국 시간 오후 10시 20분) 수니파 극단주의 무장단체 ‘이슬람국가’(IS)의 수괴 아부 바크르 알 바그다디(48·사진)가 26일 숨졌다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 기자 회견을 열고 “어제 밤 미군 특수부대의 작전으로 아부다디가 사망했다. 그의 사망은 즉각적이고 확실하게 검증됐다”고 밝혔다. 2014년 6월부터 시리아와 이라크에서 이슬람 신정일치 국가 ‘칼리프 제국’을 건설했던 바그다디 사살 작전은 외교안보 분야에 별다른 성과가 없었던 트럼프 대통령에겐 결정적인 승리의 순간이라고 AP 통신 등이 전했다. 트럼프 대통령이 이번 작전 성공으로 ‘우크라이나 스캔들’에 따른 탄핵조사, 시리아에서의 미군 철군으로 동맹을 배신했다는 궁지에서 몰려나 강력한 통치력을 발휘할 기반을 마련했다는 평가가 나온다.트럼프 대통령은 “바그다디는 전 세계에서 가장 잔혹하고 폭력적인 테러 조직의 지도자였다”며 “그는 미국의 작전 앞에서 개처럼, 겁쟁이처럼 울고 비명을 지르다가 죽었다. 전세계의 넘버원 테러리스트에게 정의를 가져다 준 어젯밤은 미국과 전 세계에 위대한 날”이라고 했다. 버락 오바마 전 대통령은 2011년 5월 9·11테러의 주범인 오사마 빈 라덴 사살을 발표하며 “정의가 구현됐다”는 표현을 썼다.트럼프 대통은 바그다디 수색 작업은 몇 주간 진행됐으며, 헬기 8대에 올라탄 특수부대원들이 작전에 나섰으며, 미군 피해는 한 명도 없었다고 밝혔다. 그는 “마크 밀리 합참의장, 마이크 펜스 부통령 등과 상황실에서 이번 작전을 지켜봤다”며 “마치 영화를 보는 것처럼 완벽한 작전이었다”고 말했다.CNN 등은 이날 미군이 시리아 북서부 이들리브주 바리샤에 있는 IS 근거지를 급습하는 과정에서 바그다디가 자살폭탄 조끼를 터트려 스스로 폭사했다고 전했다. 미국은 그에게 9.11 테러의 주범인 오사마 빈라덴과 같은 2500만 달러(약 294억 원)의 현상금을 걸고 집요하게 추적해 왔다.워싱턴=이정은특파원 lightee@donga.com