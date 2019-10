“아주 큰 일이 났다” 트럼프, 오늘 중대 성명 발표 예고

기들리 부대변인은 ‘중대 성명’의 주제 등 다른 구체적인 사항에 대해선 언급하지 않았다.

알 바그다디는 2014년 6월 이라크 모술에서 IS 수립을 선포한 인물로 미국 정보당국은 5년 동안 그의 소재를 추적해 왔다.앞서 백악관의 공지가 있기 전 트럼프 대통령은 트위터에 “아주 큰 일이 일어났다(Something very big has just happened!)”는 글을 올리기도 했다.김진하 동아닷컴 기자 jhjinha@donga.com