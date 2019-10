“사내 그린팀 운영… 환경보호 독려”

파크 하얏트 부산 그린팀.

파크 하얏트 부산은 쇼핑과 여가의 중심지 해운대에 위치해 있으며, 세계 최고 수준의 백화점과 부산전시컨벤션센터(BEXCO)가 인접해 부산을 찾는 여행객들에게 편리하고 이상적인 프리미엄 숙박시설을 제공하고 있다.지난해 7월 하얏트 호텔 코퍼레이션에서 전 세계 하얏트 호텔 내 플라스틱 빨대와 음료 막대 폐기 계획을 발표한 이래 고객 요청이 있을 경우에 한해 사탕수수로 만든 빨대 같은 친환경 대체품을 제공하고 있다.파크 하얏트 부산은 글로벌 기업 책임 프로그램인 하얏트 트라이브(Hyatt Thrive)의 일환으로 자체 그린팀을 운영한다. 하얏트 트라이브는 지역 사회의 깨끗한 환경, 경제적 발전, 교육, 건강을 추구하고, 지역사회와의 상생을 도모하고자 전 세계 하얏트 호텔이 참여하는 프로그램이다. 이 프로그램의 한 영역인 환경의 지속 가능성을 추구하기 위해 파크 하얏트 부산은 사내 환경 보호 활동 위원회인 그린팀을 운영, 작은 행동들부터 빠짐없이 실천하기 위해 노력 중이다.호텔 내 에너지 절약, 절전 및 절수, 쓰레기 분리수거, 음식물 쓰레기의 최소화 및 변환, 사무실 적정 온도 유지, 폐건전지 수거, 환경 보호 활동 아이디어 및 포스터 공모 등 직원들의 적극적인 환경 보호 활동을 독려하고 있다. 또 시설팀은 일별 에너지 사용량 목표와 작년 대비 실사용량 정보를 매주 전 직원과 공유해 모든 직원이 항상 에너지 절약에 대한 각성을 할 수 있도록 교육하고 있다.이러한 그린팀 활동 외에도 파크 하얏트 부산은 친환경 지속가능성에 대한 기준을 구매 표준과도 통합해 공급자들 또한 친환경 인증을 받은 업체들로 구성하고자 하고 있다. 최근 호텔에서 사용하고 있는 롤휴지와 각티슈를 국제산림인증연합프로그램 PEFC(Program for the Endorsement of Forest Certification) 인증 받은 상품으로 교체했다.또 호텔에서 사용하는 식재료도 지속 가능한 양식 ASC(Aquaculture Stewardship Council) 인증을 받고 생산, 유통되는 해산물 등으로 서서히 교체해 친환경 인증 고급 식재료에 대한 고객들의 인식도 함께 변화시키기 위해 노력 중이다.