‘2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA’ 11월 서울 개최 확정

메이저리그 레전드 선수들 방한…홈런 더비도 예정



11월 7~10일 잠실종합운동장 내 문화광장서 개최

대한민국 최초의 메이저리그(MLB) 관련 스포츠 축제인 ‘2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA’ 가 전세계 최초로 오는 11월 7일 서울에서 열린다.메이저리그 베이스볼(Major League Baseball)이 주최하고 지니이앤씨가 주관하는 ‘2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA’행사는 오는 11월 7일부터 10일까지 잠실종합운동장 내 문화광장에서 진행된다.이번 2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA는 메이저리그를 전 세계인 누구나 쉽고 보다 가깝게 야구를 체험하고 즐길 수 있도록 기획한 글로벌 스포츠 체험 축제 브랜드로 전세계적으로 미국을 제외하고 한국에서 처음으로 개최되는 글로벌 행사다. 특히, 해외 투어 브랜드인 MLB EXPERIENCE가 세계 최초로 한국에서 진행된다는 점은 전세계적으로도 대한민국 야구의 위상이 그만큼 높이 올라갔다는 것을 가늠케 한다.‘2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA’에서는 MLB 레전드와 국내 프로야구 레전드가 참여하는 홈런 더비와 MLB 야구 콘텐츠 체험존에 MLB 레전드 선수들과 함께 하는 클리닉을 포함해 미국 메이저리그 구장에서만 즐길 수 있는 시그니처 음식을 맛볼 수 있는 푸드 존과 스타와 팬이 함께 할 수 있는 팬미팅까지 다양한 프로그램을 마련할 예정이다.관람객들이 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램들도 마련된다. VR Zone을 통해서는 리얼한 홈런 게임과 실제 베이스 간격으로 만든 도루 존을 구성해 도루왕에 도전할 수 있다. 이외에도 스피드건을 통해 관람객이 직접 자신의 구속을 측정해 보고, 다양한 타격 게임에도 참여할 수 있다. 행사기간 중에는 사전 신청을 통해 유소년과 동호인들을 위한 MLB 레전드들과 함께하는 클리닉도 운영 될 예정이다.이와 함께 ‘2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA’ 기간 중 레전드들과 함께 하는 토크 콘서트와 사인회 외에도 이번 이벤트만을 위한 MD 상품, 미국 현지에서만 판매되는 기념 MD 상품들도 함께 선보일 예정이다.한편, ‘2019 MLB EXPERIENCE IN KOREA’ 티켓은 오늘(22일) 티켓링크와 예스24 등을 통해 예매 할 수 있다.동아닷컴 최용석 기자 duck8@donga.com