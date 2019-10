일회용 자가도뇨 카테터 ‘Magic3 Go Male’ 국내 출시

바드코리아는 신경인성 방광환자들을 위한 실리콘 재질의 일회용 자가도뇨 카테터 Magic3 제품에 하이드로젤 코팅을 더한 남성전용 카테터 ‘Magic3 Go Male’을 국내 출시했다.Magic3 Go Male은 친수성 카테터를 수화 상태로 유지하면서 코팅된 액체가 외부로 튀는 것을 방지해 피부나 옷에 묻지 않도록 환자 편의를 높인 하이드로젤 코팅 기술인 클린 글라이드 기술이 적용됐다. 별도의 물이나 윤활제를 묻힐 필요 없이 즉시 사용 가능해 손 움직임이 불편한 환자들도 번거로운 과정 없이 간편하게 사용할 수 있다. 남성 신체에 맞춰 16인치(약 40.64cm) 길이로 출시됐다. 카테터 팁은 직선형이며 그 끝에 4개의 구멍이 나 있는 디자인으로 소변의 방출을 극대화한다.바드의 사업부 총괄 김여진 상무는 “Magic3 Go 라인은 실리콘 재질로 고유의 탄성으로 잘 접히기 때문에 외출시 휴대가 편리하고 보관이 용이하여 사용자들의 만족도가 높은 제품”이라고 설명했다.한편 바드코리아는 1:1 상담전화 ‘매직케어’ 상담센터와 카카오톡 플러스아이디 ‘매직케어’ 계정 서비스를 통해 일회용 자가도뇨 카테터 구입 및 보험 환급 절차에 대한 상담을 제공하고 있다.