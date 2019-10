뉴이스트, 21일 신곡 ‘러브 미’로 컴백…변화 신호탄

플레디스 엔터테인먼트 © 뉴스1

(서울=뉴스1)

그룹 뉴이스트가 컴백한다.뉴이스트는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 7집 ‘더 테이블’(The Table)의 전곡 음원과 타이틀곡 ‘러브 미’(LOVE ME)의 뮤직비디오를 전격 공개하며 새로운 변화의 시작을 본격적으로 알릴 예정이다.6개월 여 만에 뉴이스트가 선보이는 일곱 번째 미니 앨범 ‘더 테이블’은 나른한 오후, 좋은 사람들과 식탁에 마주 않아 식사를 하며 편하게 나눈 여러 이야기들을 옮긴 것 같이 쉽게 공감할 수 있는 ‘사랑’이라는 테마 안에서 누구나 겪을 수 있는 다양한 감정들과 기억들을 담아낸 앨범이다.특히 멤버 백호는 이번 앨범의 프로듀서로 이름을 올렸을 뿐만 아니라 전곡 작사, 작곡에 참여했으며 멤버 JR과 민현 역시 작사에 이름을 올려 더욱 탄탄한 앨범을 완성했다.타이틀곡 ‘러브 미’는 사랑에 푹 빠져 있는 모습을 얼터너티브 하우스와 어반 R&B라는 두 가지 장르로 세련되면서도 달콤한 사운드로 표현한 노래다. 사랑 앞에서는 조금 더 솔직해져도 된다는 메시지를 직접적이면서도 리드미컬하게 전달한다.또한 타이틀곡 이외에도 수록곡 ‘콜 미 백’(Call me back), ‘원 투 쓰리’(ONE TWO THREE), ‘트러스트 미’(Trust me), ‘밤새’, ‘우리가 사랑했다면’ 등 다채로운 장르로 표현된 총 6개의 곡은 뉴이스트의 확장된 음악적 스펙트럼을 보여줄 것으로 기대된다.