불법조업 단속정보 알려준 해경 직원 항소 기각

B 씨는 C 씨의 불법 조업을 수사하던 중 2018년 5월 C 씨에게 전화를 걸어 “노래방에서 술을 마시고 있는데 술값을 낼 사람이 없다. 내가 사건보고서를 썼는데 어떻게 할까”라며 접대를 요구한 혐의 등으로 기소됐다. 검찰은 C 씨가 다른 해경 직원과도 접촉한 정황을 포착했으나 사안이 경미하다고 판단해 입건하지 않은 것으로 알려졌다.이형주 기자 peneye09@donga.com