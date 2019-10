악동뮤지션, 26일째 음원 차트 정상…리릭 비디오 공개

악동뮤지션 YG 제공© 뉴스1

신보 ‘항해’로 꾸준한 사랑을 받고 있는 AKMU는 오는 12월 14일과 15일 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트를 개최하고 팬들과 만난다.



(서울=뉴스1)

AKMU(악동뮤지션)가 26일째 음원차트 정상을 지키고 있는 가운데, 정규 3집 ‘항해’의 모티브가 된 수록곡 ‘물 만난 물고기’ 리릭 비디오를 공개해 다시 한 번 그 의미를 되새겼다.AKMU 정규 3집 ‘항해’의 타이틀곡 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’는 20일 12시 기준 국내 최대 음원 사이트인 멜론과 벅스, 네이버 등 실시간 음원차트 1위를 굳건히 유지했다.AKMU는 쟁쟁한 음원 강자들 사이에서도 근래 보기 드문 차트 장기 집권으로 이른바 ‘가을 신드롬’을 만들어 냈다는 평가다. ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’는 헤어진 연인들을 공감케 하는 이별 가사와 가을 분위기가 물씬 풍기는 노래로 AKMU 가을 대표곡으로 자리매김했다.음악 팬들을 사로잡고 있는 이 곡은 가온차트 41주차(10월 6일~12일) 디지털차트, 스트리밍차트에서도 2주 연속 1위를 차지하며 2관왕의 영예를 누렸다. 또한 ‘항해’에 담긴 10곡 모두 3주 연속 디지털차트 100위권 내에 오르는 저력을 발휘했다.AKMU는 또 이날 낮 12시 공식 SNS를 통해 수록곡 ‘물 만난 물고기’ 리릭 비디오를 공개했다.이 영상은 ‘물 만난 물고기’ 멜로디 흐름에 맞춰 가사가 떠오르며 이찬혁 이수현의 아기자기한 사진들과 함께 꾸며졌다. ‘우리가 노래하듯이, 우리가 말하듯이, 우리가 예언하듯이 살길, LIVE LIKE THE WAY WE SING’이라는 AKMU의 진정성 담긴 후렴구가 듣는 이의 귀와 마음 속을 파고 든다.AKMU 이찬혁은 ‘물 만난 물고기’에 각별한 애정을 드러내며 이 곡의 중요성을 강조한 바 있다. 이찬혁은 앨범 제작기 ‘항해일지’에서 “’물 만난 물고기’가 이번 신보의 모티브가 됐다”며 “앨범 속 음악들을 의인화 시킨다면 ‘물 만난 물고기’는 감독 역할, ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’는 주인공”이라고 밝혔다.