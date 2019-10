엘튼 존, 실사 ‘라이온 킹’ OST에 “엄청나게 실망…망쳐놨다”

엘튼 존은 1994년 개봉한 애니메이션 ‘라이온 킹’의 OST를 담당해 ‘서클 오브 라이프(Circle of life)’와 ‘캔 유 필 더 러브 투나이트’(Can‘t You Feel the Love Tonight) 등을 작곡해 크게 사랑 받았다. 특히 ’캔 유 필 더 러브 투나이트‘로 이듬해 아카데미 주제가상을 수상하기도 했다.(서울=뉴스1)