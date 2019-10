세븐틴, 9월 소매점 앨범차트 1위…10만장 판매 돌파

40주차 일간 소매점 앨범차트에서는 29일 세븐틴 ‘3RD ALBUM ‘An Ode’’, 30일 원어스(ONEUS) ‘FLY WITH US’, 10월 1-2일 첸 (CHEN) ‘사랑하는 그대에게 - The 2nd Mini Album’, 3일 TWICE ‘Feel Special’, 4-5일 첸 (CHEN) ‘사랑하는 그대에게 - The 2nd Mini Album’가 1위에 랭크됐다.(서울=뉴스1)