남편 회삿돈 5억원 빼내 343차례 굿값 치른 30대 징역 2년

A 씨는 2014년 중순 C 씨가 운영하는 회사에 취업해 입사 초기 C 씨와 내연관계를 맺고 자금관리 업무를 담당했다.이후 C 씨와 결혼한 A 씨는 2014년 8월부터 2017년 3월까지 고민이 있을 때마다 B 씨에게 굿과 기도를 부탁하며 343차례에 걸쳐 총 5억1000여만 원을 회삿돈에서 빼 건넸다.