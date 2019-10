르노삼성, 4년 연속 서비스만족도 1위 기념 감사 이벤트 진행

르노삼성자동차는 시장조사업체 컨슈머인사이트가 주관한 AS 서비스만족도 조사 4년 연속 1위 달성을 기념해 다음 달 30일까지 소비자 감사 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.컨슈머인사이트는 올해 자동차 AS 서비스만족도(CSQ) 기획조사에서 르노삼성이 국내 완성차 업체 중 1위에 올랐다고 발표한 바 있다. 르노삼성은 4년 연속 해당 평가 최고 자리를 유지했으며 해당 조사가 시작된 이후 지난 18년 동안 총 15차례 1위를 차지했다.소비자 감사 이벤트는 일반 유상 수리 소비자에게 소모품 가격 할인 서비스와 정비 할인 쿠폰 증정, 유상 수리 경품 추첨 등 다양한 혜택으로 구성됐다. 전국 460곳 직영 및 협력 서비스점에서 소모성 부품을 교체할 경우 부품비와 프리미엄 에어컨 필터, 엔진오일 등을 최대 25% 할인해주며 브레이크 패드와 브레이크 디스크를 동시에 교환하면 20% 할인 혜택이 제공된다. 스파크 플러그와 이그니션 코일을 함께 교환할 경우에는 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 타이어 제품은 10% 할인이 적용된다.중고차 구매자를 위한 혜택도 마련됐다. 중고차를 구입한 소비자가 서비스점을 처음 방문하고 모바일 앱 ‘마이(MY) 르노삼성’에 가입하면 재방문 시 사용 가능한 1만 원 정비 할인 쿠폰이 증정된다. SM6 보유자에게는 브레이크오일과 미션오일 10% 할인 쿠폰이 지원된다.경품 이벤트는 일반 유상 수리를 받은 소비자를 대상으로 이뤄진다. 당첨자에게는 블랙박스(10명)를 비롯해 도그 카시트&백팩(10명), 하이패스 단말기(40명), 차량용 스마트폰 무선 충전 거치대(50명), 정비할인 쿠폰 2만 원권(100명) 등이 주어진다.강진규 르노삼성 AS담당 상무는 “차별화된 애프터서비스 시스템 구축과 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 노력한 결과 4년 연속 AS 서비스만족도 1위를 달성할 수 있었다”며 “소비자 성원에 보답하기 위해 다양한 혜택을 마련했다”고 말했다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com