불륜 폭로한 前아나 “이수진 프로 상간녀 아냐…애꿎은 피해자”

지상파 아나운서 출신 A 씨가 영화사 대표인 남편과 여성 프로골퍼의 불륜을 주장해 파문이 일고 있는 가운데, 이번 일과 관계없는 선수가 이른바 상간녀로 지목되는 등 2차 피해가 우려되고 있다.앞서 A 씨는 지난 2일 스포츠경향을 통해 남편 B 씨와 프로골퍼 C 씨의 불륜을 주장하며 C 씨를 상대로 5000만원 대 ‘상간녀 위자료 청구의 소’를 제기한 사실을 밝혔다.이후 일각에서는 C 씨에 대한 추측이 이어졌고, 일부 누리꾼들은 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 선수 이수진 프로를 루머 당사자로 지목하기도 했다 .이에 이수진 프로는 매니지먼트를 통해 “아무 상관도 없는 내가 댓글과 블로그 등에서 계속 언급되고 있다”라며 “허위 사실 유포에 대해 강력 대응할 것이며 이미 경찰서를 찾아가 수사를 요청한 상황”이라며 허위사실 유포에 대한 법적 대응을 예고했다.이 프로 측의 입장 발표에 이어 A 씨도 직접 나서 이 프로는 소송과 무관한 인물이라고 밝히며 미안한 마음을 표했다.A 씨는 3일 스포츠경향을 통해 “프로골퍼 이수진은 상간녀가 아니다. 상간녀는 엄존하지만 누구라 특정할 수 없어 벌어진 일이다”라고 밝혔다.그는 “엉뚱하게 피해 입은 이수진 선수에게 죄송한 마음을 금할 길이 없다”라며 “상간녀를 상간녀라 부르지 못하는 현실 때문에 프로골퍼 이수진이 애꿎은 피해자가 됐다. 그는 이 소송과 무관하다”라고 전했다.김혜란 동아닷컴 기자 lastleast@donga.com