‘컴백’ 원어스 “가요 시상식 첫 수상, 더 열심히 할 것”

그룹 원어스(ONEUS) 시온(왼쪽부터), 레이븐, 서호, 환웅, 건희, 이도가 30일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 세번째 미니앨범 ‘FLY WITH US’ 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. © News1



더욱이 빛, 시간, 공간이 만나면 색이 완성되듯 원어스는 US 시리즈 3부작을 통해 진화하는 퍼포먼스로 원어스만의 아이덴티티가 확고한 색을 만들어낸 바 있다.



(서울=뉴스1)

원어스가 가요 시상식에서 처음으로 상을 받아 기쁘다며 앞으로도 더 열심히 할 것이라고 했다.30일 오후 서울 강남구 선릉로 일지아트홀에서 열린 그룹 원어스 세 번째 미니앨범 ‘플라이 위드 어스’(FLY WITH US) 발매 기념 쇼케이스에서 멤버들은 지난달 열린 ‘2019 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈’에서 넥스트 아티스트상을 수상한 소감을 전했다.레이븐은 “소리바다어워즈에서 넥스트 아티스트상을 수상했는데, 열심히 하라는 뜻으로 알고 더 열심히 하겠다”라고 말했다.한편 원어스는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 타이틀곡 ‘가자’(LIT)를 포함한 세 번째 미니앨범 ‘플라이 위드 어스’의 전곡 음원을 공개하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.타이틀곡 ‘가자’는 트랩힙합을 베이스로 동양적인 색채의 감각적인 멜로디라인이 어우러진 곡으로, 이전 원어스가 선보인 장르와는 다른 색다른 시도가 돋보인다. 휘영청 달 밝은 밤 아래 화려하게 펼쳐지는 즐거운 한때를 표현했으며, 한글의 멋을 살려낸 가사에 민요를 더해 흥을 돋운다.또한 원어스 미니 3집에는 타이틀곡 ‘가자’를 포함해 ‘인트로: 플라이 미 투 더 문’(Intro : Fly me to the moon), ‘윙윙윙윙’(Plastic Flower), ‘블루 스카이’(Blue Sky), ‘레벨 업’(Level Up), ‘스탠드 바이’(Stand By) 등 총 6곡이 수록됐다. 특히 멤버 레이븐과 이도가 전작에 이어 6번 트랙을 제외한 모든 수록곡 작사진에 이름을 올렸다.원어스는 ‘플라이 위드 어스’를 끝으로 ‘US’ 시리즈 3부작을 마무리한다. US 시리즈는 데뷔앨범 ‘라이트 어스’(LIGHT US)에서 태양의 빛, 두 번째 미니앨범 ‘레이즈 어스’(RAISE US)에서 지구의 시간, 그리고 세 번째 미니앨범 ‘플라이 위드 어스’는 달의 공간으로 비상이라는 주제를 담아 “태양의 빛이 지구의 시간을 지나 달의 공간으로 비상하여 가는 과정”을 담아냈다.